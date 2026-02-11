台灣公益聯盟下個10年 為身障弱勢者「賦能」

台灣公益聯盟2026年度公益代言人鍾欣凌、施名帥與創辦人鄭龍水博士、理事長鄭淑匀女士及服務對象代表合影

台灣公益聯盟今年迎來創立10週年的重要里程碑。過去一年，聯盟在全臺偏鄉與身障領域耕耘，東部「部落廚房」供應超過萬人次餐食、支持宜蘭南澳國小籃球隊勇奪西班牙U12冠軍，到《Eye Study無障礙學習平台》、《全人發展學院》累計協助1,500位視障者自立。今年聯盟提出創新計畫，協助身障弱勢者「賦能」，擁有AI時代下不同的職涯選項。

台灣公益聯盟創辦人鄭龍水博士表示，聯盟邁入下一個10年，核心目標是「賦能」。今年將重點推動身障弱勢者的「個人IP建構計畫」，協助身障朋友除了按摩師以外，也能擁有其他工作選項。

台灣公益聯盟舉例，「身障紫微諮詢師」蘇家榆擁有心理諮商背景，因早產導致全盲，擔任按摩師工作一年，收入為基本工資。在聯盟支持下，她學習紫微斗數，將「統計學」般的命理知識與「心理同理心」結合，發展出獨特的諮詢風格，未來她希望能透過紫微斗數，像心理諮商一樣陪伴大家度過人生難關，聯盟預計今年將成立專屬「紫微斗數、子平八字諮詢平臺」，讓身障職人能透過線上服務，將專業技能轉化為多元收入。

另一位學員莊美娟則在聯盟開辦的「AI生成短影音課程」中找到新世界。65歲已經退休的莊美娟，患有先天髖關節疾病，從小以輪椅代步，在參與公益聯盟身障者專屬的AI課程後，大幅提升繪畫專業能力，同學看了他的畫作都大呼應該進畫廊販賣。美娟受到鼓勵積極籌備新作品，正準備到香港參加國際藝術展，展開完全不同的藝術創作人生。公益聯盟正推出適合身障者學習、「零門檻」的AI數位工具，希望讓身障者在數位浪潮中擁有舞臺。