台灣公益聯盟《築夢之聲》 首創多感官沉浸式身障公益音樂會

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導

台灣公益聯盟於昨（14）日舉行一場結合音樂、舞蹈、視覺藝術與原創香氛、由全國身心障礙者共同完成的沉浸式藝術表演。這場活動以「聽、看、聞」三種感官交織，呈現身心障礙者真實且強大的藝術能量，也彰顯公益聯盟長年來以多元課程創造身障者發展就業機會，找回個人價值與自立尊嚴的核心理念，並深深感恩社會各界捐款者的愛心。

來自全球第一位取得法國格拉斯 GIP 調香師證照的視障調香師劉禎祥，GIP（Grasse Institute of Perfumery）是國際調香師最高殿堂，劉禎祥自幼因遺傳導致弱視，到格拉斯求學追夢第一天就撞上電線杆，但他堅持以卓越嗅覺天賦完成認證，這次音樂會特別創作以「感恩、勇氣與柔光」為主軸的同名香氛「築夢之聲」舉行義賣，運用木質花香調營造出靜心療癒的氛圍，更展現視障者透過嗅覺長項，創造出有別於傳統按摩師的多元新職涯。

除了香氛饗宴以外，音樂會邀請多位強棒藝術家接力演出；包括被譽為「貝多芬再世」」的天才視障鋼琴家許哲誠，他也是去年「身心障礙楷模金鷹獎」得主，曾獲「國際身心障礙青年音樂家」首獎，還有今年甫成立的視障日昕樂藝樂團、林靖嵐聽障舞蹈團、以及恆光樂團（許育豪、林莉萍）、Joy 91 兒少口琴樂團與朱禹豪等藝術家。

這些殘而不廢身心障礙者們透過歌聲、樂器與舞動，將生命的力量轉化為舞台藝術，更呈現台灣公益聯盟「身心障礙者藝文展演平台支持計畫」的豐富成果，不論視障、聽障或身體障礙，每位藝術家都以專業實力證明，身障者不僅能站上舞台，更能以藝術回應生命、感動世界。

音樂會旁的展覽區則呈現由視障藝術家王靖勳帶領的「多感官藝術美學課程」成果；該課程結合音樂節奏、香氣辨識、觸覺素材、植物氣味與身體律動，讓不同障礙程度的視障者重新建立「感官語彙」。學員能學習到如何用觸覺理解形狀與空間、以嗅覺找尋記憶的連結、以聲音與節奏協助構圖、透過肢體律動改善空間感，並在「繪畫、雕塑、拓印與拼貼」中建立自信與創作能力。

這不只是藝術訓練，更是協助身障者在失去視覺後重新掌握「如何與世界互動」的能力。王靖勳在 26 歲因罕病逐漸失明，卻以音樂、植物、氣味與觸感開拓新的藝術道路，如今以親身經驗陪伴視障創作者「重新看見世界」。

台灣公益聯盟創辦人鄭龍水博士表示：「為了感謝我們的捐款支持者，聯盟每年都會舉辦年終感恩音樂會，讓所有支持者能親眼見證『身心障礙者藝文展演平台支持計畫』的成果，聯盟致力成為幫助身障者實現夢想的平台，透過技能培訓、形象塑造及舞台歷練，持續提供身心障礙者公開的演出機會，累積實戰經驗與社會影響力，以藝術專業走向尊嚴，同時藉由音樂展演增加收入來源，逐步實現身心障礙者自立生活的目標。」

鄭龍水強調，《築夢之聲》不只是音樂會，而是一場台灣首次集結身障音樂、視覺藝術與香氛創作的多感官公益展演，讓大眾以更溫柔、更靠近的方式理解身心障礙者的世界。

為延續這份光芒，台灣公益聯盟將於2026年1月10日至18日於龍山寺捷運站 B2（龍山藝術宮）舉辦「多感官藝術課程成果展」，邀請社會一同走進創作者的心之風景，支持身心障礙者在藝術與職涯道路上走得更遠。

台灣公益聯盟未來將持續投入偏鄉服務與身心障礙者培訓，以行動支持弱勢身障者，誠摯邀請社會大眾定期定額捐款響應，讓身障職涯培育、藝術教育得以持續推動，使更多身心障礙者與弱勢家庭在困境中看見希望。請與我們一起，讓愛不因為身心障礙或資源不足而中斷，陪伴每一個生命走向更有尊嚴的未來。

照片來源：台灣公益聯盟提供

