台灣公益聯盟10週年公益大使 金鐘影后鍾欣凌x金馬男星施名帥

CNEWS匯流新聞網記者謝東明、李衣綸／台北報導

台灣公益聯盟今年迎來創立10週年的重要里程碑，也宣布邀請「金鐘影后」鍾欣凌與「金馬男星」施名帥，擔任年度雙代言人。台灣公益聯盟表示，過去一年，在全台偏鄉與身障領域，交出亮眼成績單：從東部「部落廚房」供應超過萬人次餐食、支持宜蘭南澳國小籃球隊勇奪西班牙U12冠軍，到《Eye Study無障礙學習平台》、《全人發展學院》等，累計協助了1500位視障者自立，每一步都實踐著「用愛幫弱勢成長」的初衷。

台灣公益聯盟表示，今年更提出創新計畫，將推出身障紫微諮詢師線上平台，協助身障弱勢者，線上學習紫微斗數，能擁有命理師等不同的職涯選項，讓他們不只是受助者，更能成為數位時代的專業職人。

今日首播的代言影片中，兩位代言人的敬業與溫情，成為全場焦點。台灣公益聯盟表示，為了拍出導演想要的節奏感，施名帥在泳池池畔這場戲，陪著視障游泳選手勤凱，嘗試高難度慢動作游泳，施名帥反覆走了一個多小時，過程中頻頻關心，在寒冬裡長時間泡水的勤凱會不會感冒。施名帥感性的表示，實際跟身障朋友一起拍片之後，才深刻體悟身障朋友，在日常生活中，要付出比我們多好幾倍的努力，才能換來實現夢想的舞台。

「國民婆婆」鍾欣凌，則是片場最強大的定心丸。她不僅展現影后級的引導功力，更發揮親切本色，在拍攝代言影片「小王子」的過程，與初次面對鏡頭、害羞到說不出話來的偏鄉孩子打成一片，用真心陪伴化解了孩子們的緊張，捕捉到最純粹、自然的笑容。當導演喊「卡」，孩子們都忍不住衝向欣凌姊姊抱緊緊，大呼「我們成功了！」。兩位代言人也共同呼籲，大眾的每一份關注，都能成為弱勢族群向上成長的養分。

公益聯盟創辦人鄭龍水博士表示，邁入下一個10年，核心目標是「賦能」。今年將重點推動身障弱勢者的「個人IP建構計畫」，協助身障朋友，除了按摩師以外，也能擁有專業紫微諮詢師，與AI創作者等工作選項。預計今年將成立專屬「紫微斗數、子平八字諮詢平台」，讓身障職人能透過線上服務，將專業技能轉化為多元收入。

鄭龍水表示，學員莊美娟則在聯盟開辦的「AI生成短影音課程」中，找到了新世界。65歲已經退休的美娟，患有先天髖關節疾病，從小以輪椅代步，沒有繪畫工作背景的她，過去擔任行政文書工作，在參與公益聯盟身障者專屬的AI課程後，大幅提升繪畫專業能力，同學看了他的畫作都大呼應該進畫廊販賣。美娟受到鼓勵亦積極籌備新作品，正準備到香港參加國際藝術展，展開完全不同的藝術創作人生。

台灣公益聯盟表示，回顧過去，已成功將「校際共伴計畫」，擴展至21所偏鄉學校，並在南投、新北、彰化推動五育培力。邁入2026年，將深化「長者銀幼共學」與「永續發展國際交流」，並持續深化「兒少全生涯支持計畫」，守護那些因家庭功能不彰，而在人生路途上卡關的青少年。

創辦人鄭龍水博士強調，這10年的每一步，都來自支持者的每1筆捐款。未來，不僅要讓弱勢者站起來，更要陪著他們自立，開創屬於自己的精彩人生。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

