台灣共產黨升五星旗！黃偉哲強拆紅屋：尊嚴不容踐踏 網讚狠人話不多

政治中心／施郁韻報導

「台灣人民共產黨」2026年元旦在台南新營區升旗、播放中國國歌，還高掛五星旗，被依法拆除違法設施。台南市長黃偉哲昨（6）日貼出一張照片表示「拆了」，直言國家的尊嚴不容踐踏，網友大讚「狠人話不多」。

黃偉哲在臉書發文表示「國家的尊嚴不容踐踏，針對一而再再而三挑戰公權力的違法行為，已拆除新營共產黨違建旗座及相關違法設施。」消息一出，引起網友熱議。

黃偉哲表示「國家的尊嚴不容踐踏」。（圖／翻攝自黃偉哲臉書）

照片中，見到親共份子升旗現場的紅色船屋，被怪手直接拆毀，黃偉哲並表示「拆了」，網友大讚「狠人話不多」、「拆掉漂亮多了」、「市長做得好，讚」。

事實上，遭我國除籍的教師張立齊近日在抖音發布影片，「台灣人民共產黨」在元旦清晨於台南新營升旗。多人聚集於一處紅色船屋旁的空地，現場架設旗桿，一行人更合唱中共國歌《義勇軍進行曲》並將五星旗緩緩升起。影片中可聽見警方廣播，指該集會未經申請，已涉違《集會遊行法》，要求停止違法集會並立即解散，並依規定首次舉牌。

《自由時報》報導，台南市政府指出，2018年，新營就曾出現鐵皮建物，懸掛簡體字匾額「台灣人民共產黨，兩岸一家過好日子」，還高升中國五星旗，涉及違章建築。2019年間，依法執行第1次強制拆除。2022年原址重蓋建物，又遭第2次強制拆除。如今又針對同一地點，依法令執行第3次強制拆除。



