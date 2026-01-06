台灣共產黨升五星旗！黃偉哲硬起來拆主堡

▲台灣人民共產黨元旦之際於台南升起五星旗，黃偉哲今日貼出拆除據點照片，強調國家的尊嚴不容踐踏。（圖／黃偉哲臉書）

[NOWnews今日新聞] 自稱台灣人民共產黨今年元旦之際，在台南新營號召黨員舉行升旗典禮，但卻是升起五星旗，疾呼希望背叛民主的台獨份子懸崖勒馬、改過自新，中華民族本是一家人，不要為了利益棄民族百姓於不顧，兩岸同胞應齊心協力共同為中華民族復興，共圓中國夢。對此台南市長黃偉哲今（6）日強調國家的尊嚴不容踐踏，稍早拆除共產黨旗座與相關違法設施，讓網友一面倒留言讚爆。

對於自稱台灣人民共產黨元旦之際在台南升起五星旗，強調中華民族本是一家人，高喊「共圓中國夢」。對此黃偉哲今日於臉書強調，「國家的尊嚴不容踐踏！」

黃偉哲說，針對一而再再而三挑戰公權力的違法行為，市府稍早已拆除新營「共產黨違建旗座」及相關違法設施。照片曝光也讓網友一面倒留言讚爆。

