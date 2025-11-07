台灣共諜案層出不窮卻輕判 懲罰犯罪還是「鼓勵滲透」？
專題組/報導
近年來，台灣爆出多起共諜案，犯罪層級涵蓋現役軍人、憲兵、商人、宮廟宮主等，這些出賣台灣情資且可能動搖國本的共諜案，有不少案例到最後卻僅獲輕判、甚至緩刑；這讓資深情報員不禁質疑，重罪輕判是否變相鼓勵滲透？根據國安局最新統計，2023年共諜案起訴人數為48人、2024年起訴64人，但未被抓到的黑數才是真正令人擔憂害怕；因為早在2007年美國《美國國防新聞週刊》就披露，台灣被間諜滲透的情況相當嚴重，當時保守估計至少五千人之譜。
本週日晚間7點55分，民視新聞台53頻道《台灣演義》節目將播出〈台灣特務史〉，帶您瞭解現代共諜對台灣滲透的狀況。
情報工作為單線領導，人員之間不會相互通報，因此難以判斷實際人數。但近年來，光是被起訴的共諜人數就已經明顯增加。（圖/台灣演義）
中國砸重金暗中蒐集台灣情資，隨著網路科技發達，情資的蒐集也開始轉為網路平台；在數位虛擬時代，間諜組織更容易形成，卻也更難破獲。前軍情局中將局長劉德良表示，台灣的法官過於注重人權、因而忽略「國權」的重要性，他直言「應該恢復軍法審判」，因為台灣取消軍法後，不僅影響國軍部隊的紀律訓練，連思想的忠貞程度都受到極大考驗；如今，「無形戰力的衰竭跟當初軍法廢除有著極大的關聯性」。完整報導請見台灣演義
✅節目播出資訊：每周日晚間7點55分，請鎖定民視新聞53頻道 台灣演義
✅訂閱台灣演義Youtube ，更新最精彩內容 ：請點我
✅按讚台灣演義FB，掌握最新節目 ：請點我
《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！
原文出處：台灣共諜案層出不窮卻輕判 懲罰犯罪還是「鼓勵滲透」？
更多民視新聞報導
颱風海鷗肆虐越南 菲律賓罹難增至188人
今立冬大太陽！諺語「立冬暖冬天冷」 氣象署數據揭可信度
鳳凰「鬼轉」路徑曝！2天內恐達「強度顛峰」
其他人也在看
韓媒票選「2025年度最差韓劇」：《魷魚遊戲3》、《問問星星吧》、《暴風圈》等大製作夯劇上榜！「這部」超狂卡司陣容拿下年度最爛劇
韓媒《Joynews24》近日公布眾多年末總結回顧，集結來自於娛樂經紀公司、電視台人士、電影電視節目製作人、娛樂線記者等110名業內人士進行問卷調查參與投票，票選出今年關於電視劇、電影、演員、歌手、綜藝節目等榜單，近日已經公布「2025年度最佳電視劇排名」、榜單，今(6)日又公開最新榜單內容為：「2025年度最差電視劇」票選出今年評價兩極的韓劇，不少夯劇也上榜！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 7 小時前
唐嫣主演新劇無預警被「央視喊卡」內幕曝光 2台灣男星慘被牽連
中國女星唐嫣當年演出《仙劍奇俠傳三》打開知名度，後來也憑藉《何以笙簫默》、《繁花》等戲在演藝圈站穩腳跟，深受觀眾的喜愛，然而，唐嫣新戲《愛情沒有神話》原訂在今日上檔首播，不料卻無預警喊卡，讓許多粉絲感到錯愕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
楊祐寧結婚5年「尊榮」寵妻 曝愛情長久維持術
楊祐寧、邵雨薇、簡嫚書與范少勳主演的《人浮於愛》熱播中，四位主演日前分享現代愛情的幸福祕訣。結婚5年、育有三寶的楊祐寧說，夫妻間最珍貴的時光，不一定是盛大約會，而是「孩子睡著後，兩人能一起看一部片。」強調要『尊榮』另一半：「聽他講什麼、換位思考，這才是長久之道。」簡嫚書認為相處之道在於「讓另一半成為摯友」，無話不談、彼此包容；邵雨薇則笑說：「讓自己開心最重要，只要情緒照顧好，對方自然也能被感染。」Yahoo娛樂訊息 ・ 3 小時前
邵雨薇劇中婚紗照曝光！結婚前夕「雙眼掛淚珠」 擔憂模樣全被拍下
改編自侯文詠同名小說的愛情影集《人浮於愛》，開播後連續兩週穩坐戲劇榜熱播排行榜冠軍，主演楊祐寧、邵雨薇、簡嫚書與范少勳日前接受專訪，問及現代愛情的幸福祕訣，結婚多年、育有三寶的楊祐寧分享夫妻間最珍貴的時光，不一定是盛大約會，而是「孩子睡著後，兩人能一起看一部片。」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
The DoDo Men《荒島求生》最新一集爆笑不斷 網笑：荒唐求生
在近期網紅酷所推出的《中文怪物》爆紅之後，百萬訂閱YouTuber團隊「The DoDo Men 嘟嘟人」在頻道邁入第五年之際，也推出了全新系列《荒島求生》，節目開播後話題度持續攀升，首集上線即突破百萬觀看，近日最新播出的第五集不到1天就達54萬觀看次數，至今短短2天已累積84萬次觀看，引發網上熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
《順風婦產科》朴美善罹乳癌全面停工後首亮相！ 頂寸頭吐抗癌歷程
曾以國民韓劇《順風婦產科》在台聞名的朴美善，確診乳癌停工治療後首度回鍋螢幕！昨（5日）在劉在錫主持的《劉QUIZ ON THE BLOCK》亮相，向觀眾吐露：「因為有太多假新聞，所以我想出來報個平安。」並談起過去一年的抗癌近況，她先前因化療而剃光的短髮已微微長出，氣色也明顯好轉，讓擔心已久的觀眾與網友鬆口氣。鏡報 ・ 1 天前
從《颱風商社》主任「吳米鮮」看韓劇「第二眼美女」金敏荷、金高銀、金多美...如何成功征服觀眾！
【文／江浩一】有些人的美不是第一眼的震撼，而是隨著時間讓人越來越著迷，這樣的「第二眼美女」在韓劇圈正在全面崛起。她們沒有刻意取悅鏡頭，也不走華麗路線，卻憑著細膩表演與真實氣質，讓劇迷不知不覺被吸引，就像金敏荷、金高銀、金多美、孔曉振與庭沼珉，從清新到內斂，各自在今年新作品裡展現不同層次的光。這五位演員共通點是從不刻意迎合主流審美，金敏荷的雀斑、金高銀的稚氣、金多美的單眼皮、孔曉振的自然線條、庭沼珉的笑紋，都讓螢幕多了一種不經設計的真實感，2025年的韓劇女主角風景因這群第二眼美女而變得更豐富。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 3 天前
韓媒業內票選「2025年度最佳韓劇」：《未知的首爾》拿下第5、《外傷重症中心》輸《暴君的廚師》、第一名是這部催淚神劇壓倒性冠軍！
又到了年末結算時刻，2025年剩下不到兩個月即將結束，每年韓媒《Joynews24》都會集結來自於娛樂經紀公司、電視台人士、電影電視節目製作人、娛樂線記者等200名業內人士進行問卷調查參與投票，票選出今年關於電視劇、電影、演員、歌手、綜藝節目等投票，今(4)日公佈了「2025年度最佳電視劇排名」，票選出今年優秀的電視劇作品，趕緊一起來看喜歡的電視劇入榜了嗎？Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 3 天前
年底好電影大爆發！《暴蜂尼亞》《普通的孩子》《終極戰士》系列第七彈都上映！｜11/06新片快報
好萊塢三大女星自我大突破！《暴蜂尼亞》艾瑪·史東剃光頭、《終極戰士》艾兒芬妮挑戰系列作，還有《去死吧，親愛的》珍妮佛·勞倫斯把產後憂鬱症演出來！究竟該看哪一部？小孩才做選擇，成熟的大人就應該全部都去看！《自殺通告》助學子度過期中考週、金馬61入圍片《蟲》也可以看起來。更多本週新片片單一次看！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 21 小時前
MLB》全球5100萬人收看 世界大賽創34年最高收視紀錄
2025年由 Capital One 呈獻的世界大賽（World Series）第七戰締造歷史新頁，洛杉磯道奇在驚險的11局大戰中險勝多倫多藍鳥，完成二連霸。這場關鍵戰役在美國、加拿大與日本共吸引高達5100萬名觀眾收看，成為自1991年世界大賽第七戰以來，收視人數最多的一場MLB比賽。 2025年由 Capital One 呈獻的世界大賽（World Series）第七戰締造歷史新頁，洛杉磯道奇在驚險的11局大戰中險勝多倫多藍鳥，完成二連霸。這場關鍵戰役在美國、加拿大與日本共吸引高達5100萬名觀眾收看，成為自1991年世界大賽第七戰以來，收視人數最多的一場MLB比賽。TSNA ・ 1 天前
《操控遊戲》韓劇5大劇情看點：池昌旭血色復仇記！遭設局含冤入獄上演「火爆機智牢房生活」！D.O.都敬秀首度黑化+變身大反派，打造現實地獄！
11月新劇開播時程相當緊湊，這週就有不少新劇陸續上線！Disney+在這週公開最新一部韓劇《操控遊戲》該劇由池昌旭與D.O.都敬秀主演，翻拍改編自2017年的韓國電影《被操縱的都市》，並由《國民死刑投票》導演朴信宇和《限制來電》、《亞馬遜活命水》導演金昌柱共同執導，《模範計程車》&《犯罪都市4》編劇吳尚浩執筆劇本，池昌旭、都敬秀、李光洙和趙允秀主演。11月5日首播4集，之後每週更新2集，並於12月3日播出最後2集。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 7 小時前
（專訪）從低谷到回歸戰鬥魂！謝佳見爆低潮焦慮：曾想離開台灣
演員謝佳見暌違13年，於台馬合製電影《解碼》再度擔綱主演，這次他不再演「暖男」或「白馬王子」，而是挑戰人性複雜、貪婪又偽善的角色，謝佳見笑說：「這次沒在怕，我就是想拍出觀眾想不到的戲。」出道20多年，謝佳見曾以《16個夏天》走紅，但這十年間事業起伏，讓他坦言一度陷入焦慮與低潮，坦言「那段時間我會喘不自由時報 ・ 10 小時前
三立新綜藝《請世界吃桌》玩真的！明星組「辦桌台灣隊」闖各國挑戰辦桌
三立電視3日舉辦「2025三立集團內容創新發布會」，正式公布明年度重點節目計畫，其中綜藝部分除了將製作《大嘻哈時代3》，首檔跨國辦桌實境節目《請世界吃桌》更吸引高度關注，節目製作人賈永婕透露她也沒想到案子越寫越大，辦桌的壓軸地點還選在台北101，屆時將由隋棠、藍正龍、浩子、陳隨意以及美食YouTuber千千等人組成「辦桌台灣隊」邀世界「吃桌」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
美加日超過5千萬人觀看！道奇藍鳥世界大賽G7創34年收視紀錄
剛結束的美國職棒大聯盟世界大賽第7戰寫下歷史新頁，洛杉磯道奇隊在延長賽靠著威爾史密斯（Will Smith）一發陽春砲險勝多倫多藍鳥，不但完成隊史首次連霸，也是大聯盟進入21世紀後，首支完成連霸的球隊。這場關鍵戰役在美國、加拿大與日本一共吸引高達5,100萬名觀眾收看，也成為自1991年世界大賽第七戰以來，收視人數最多的一場比賽。太報 ・ 1 天前
爆料瑪莎曾是不婚族！阿信開噹：結果最早生小孩
爆料瑪莎曾是不婚族！阿信開噹：結果最早生小孩EBC東森娛樂 ・ 1 天前
黃明志涉毒捲命案 北市觀傳局：宣傳影片已全數下架
徐立信今日質詢指出，黃明志目前疑似涉入毒品案，先前北市府曾多次與黃明志合作並拍攝影片，目前影片均還在網路平台可以看到，質疑對於台北城市形象有損，要求觀傳局應終止與黃明志合作並下架影片。余祥回應，當初是因為黃明志在新加坡及馬來西亞地區的高人氣才合作，主要是...CTWANT ・ 21 小時前
粉絲用《魔戒Online》重現佛羅多到末日火山的艱辛旅程，片長近10小時
由知名作家 J·R·R·托爾金創作的史詩奇幻文學作品《魔戒》，影響後世許多奇幻作品，該作品也曾在 2007 年改編成 MMORPG《魔戒Online》，至今仍然持續在營運當中。而最近一名粉絲，就在《魔戒Online》中，完整重現了佛羅多從夏爾到末日火山的艱辛旅程，完整影片長達近 10 小時。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 22 小時前
狂賺390億後⋯任天堂確認要推更多遊戲改編電影！宮本茂親自監製
2023 年任天堂推出的《超級瑪利歐兄弟電影版》僅用 1 億美元（約 30 億新台幣）的成本就大獲成功，橫掃全球超過 13 億美元（約 390 億元新台幣）票房，讓任天堂今年正式宣布續集電影《超級瑪利歐銀河電影版》拍攝計畫，預計 2026 年上映，繼續將瑪利歐兄弟的冒險故事帶上大銀幕。而事實上，緊接著在 2027 年任天堂粉絲們還能期待另一部任天堂作品改編的電影：真人版《薩爾達傳說》，而或許是因為這麼多電影計畫，任天堂現在覺得，應該要有一個新的發行框架，以確保能將更多作品穩定放到大銀幕上。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
艾瑪史東為戲剃光頭！《暴蜂尼亞》片名源自古希臘傳說 改編自韓國電影
改編自20幾年前的韓國電影《拯救綠色星球！》的電影《暴蜂尼亞》，透過暗黑喜劇的視角，深刻一窺現代人的瘋狂。該片集結了實力派演員傑西普萊蒙與奧斯卡影后艾瑪史東再次合作，並攜手新秀艾丹戴爾比斯，共同詮釋威爾崔西精彩犀利的劇本。導演尤格藍西莫以大膽新穎的方式，描繪人類面對命運時的歡笑、淚水和畏懼，直擊現代人的內心，帶領觀眾投入一種熟悉卻又令人抓狂的當今生活體驗。鏡報 ・ 1 天前
吳慷仁不要看！邵雨薇當小三色誘精神科醫師 披婚紗臉上竟是淚珠
楊祐寧、邵雨薇、簡嫚書、范少勳主演MyVideo影集《人浮於愛》。被問到現代愛情的幸福祕訣，結婚多年、育有三寶的楊祐寧分享，夫妻間最珍貴的時光不一定是盛大約會，而是「孩子睡著後，兩人能一起看一部片」，他強調「要尊榮另一半」，「聽他講什麼、換位思考，這才是長久之道」。簡嫚書認為，相處之道在於「讓另一半自由時報 ・ 4 小時前