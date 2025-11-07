專題組/報導

近年來，台灣爆出多起共諜案，犯罪層級涵蓋現役軍人、憲兵、商人、宮廟宮主等，這些出賣台灣情資且可能動搖國本的共諜案，有不少案例到最後卻僅獲輕判、甚至緩刑；這讓資深情報員不禁質疑，重罪輕判是否變相鼓勵滲透？根據國安局最新統計，2023年共諜案起訴人數為48人、2024年起訴64人，但未被抓到的黑數才是真正令人擔憂害怕；因為早在2007年美國《美國國防新聞週刊》就披露，台灣被間諜滲透的情況相當嚴重，當時保守估計至少五千人之譜。

本週日晚間7點55分，民視新聞台53頻道《台灣演義》節目將播出〈台灣特務史〉，帶您瞭解現代共諜對台灣滲透的狀況。

廣告 廣告





台灣共諜輕判 懲罰犯罪還是「鼓勵滲透」？

情報工作為單線領導，人員之間不會相互通報，因此難以判斷實際人數。但近年來，光是被起訴的共諜人數就已經明顯增加。（圖/台灣演義）





中國砸重金暗中蒐集台灣情資，隨著網路科技發達，情資的蒐集也開始轉為網路平台；在數位虛擬時代，間諜組織更容易形成，卻也更難破獲。前軍情局中將局長劉德良表示，台灣的法官過於注重人權、因而忽略「國權」的重要性，他直言「應該恢復軍法審判」，因為台灣取消軍法後，不僅影響國軍部隊的紀律訓練，連思想的忠貞程度都受到極大考驗；如今，「無形戰力的衰竭跟當初軍法廢除有著極大的關聯性」。完整報導請見 台灣演義

✅節目播出資訊：每周日晚間7點55分，請鎖定民視新聞53頻道 台灣演義

✅訂閱台灣演義Youtube ，更新最精彩內容 ：請點我

✅按讚台灣演義FB，掌握最新節目 ：請點我

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：台灣共諜案層出不窮卻輕判 懲罰犯罪還是「鼓勵滲透」？

更多民視新聞報導

颱風海鷗肆虐越南 菲律賓罹難增至188人

今立冬大太陽！諺語「立冬暖冬天冷」 氣象署數據揭可信度

鳳凰「鬼轉」路徑曝！2天內恐達「強度顛峰」

