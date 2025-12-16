台灣其實「僅2成商品」被課對等關稅！美媒揭川普政策破口 經長龔明鑫這樣看

美國總統川普在今年發動對等關稅，掀起一場全球經濟大亂，不過美媒《Politico》最新報導指出，在8個月過後，美國超過一半的進口商品卻成功避開了這些關稅，免關稅貨物至少價值1.7兆美元，不是因為在免稅範圍中，就是因為已適用其他關稅，而其中台灣真正被課徵對等關稅的出口商品，僅有23%。

報導表示，川普的關稅政策已出現巨大破口，針對特定產品的豁免、與主要盟友達成的貿易協議，以及彼此衝突的進口稅制，使得超過一半的進口商品得以逃過這波大規模關稅。

廣告 廣告

​《Politico》分析，美國每年約有1.6兆美元的進口商品適用關稅，但至少有另外1.7兆美元因免稅或已被課徵其他稅，而被排除在關稅之外。川普則在15日接受訪問時，淡化關稅豁免的影響，稱其「規模很小」、「不是什麼大事」，並表示將在其他領域提高關稅。

根據《Politico》統計，美國2024年向台灣進口額為1160億美元，其中35%適用「232條款」所規定的關稅、42%是用雙邊互惠豁免，僅剩下的23%會被課徵對等關稅，是美國主要貿易夥伴中最低。

其他國家方面，日本為26%貨品被課徵對等關稅、韓國28%、歐盟36%、英國32%、中國52%、印度54%、越南57%，加拿大則有高達62%的商品屬於對等關稅範疇，是統計中最高的國家。

而台灣目前針對半導體的232條款談判仍在進行中，針對此報導消息，經濟部長龔明鑫也表示，目前台灣出口至美國的產品，超過7成屬於ICT領域，目前仍在232審查階段，「這部分豁免，倒不是說是什麼漏洞。」

龔明鑫指出，由於台灣出口的ICT產品較其他國家還要多，因此在232談判中具備高度競爭力，有較大的談判空間，政府全力進行協商，能降多少都盡量去談。對等關稅牽涉的多為傳產、中小企業，232則是影響到ICT產業，而目前分析來看，整體關稅對台灣出口的衝擊仍相對可控。

獨家解密！專題報導《掏空護國神山？》全新上線

護國神山出海，究竟是壯大台灣，還是在稀釋核心競爭力？弱國無外交，如何守住N-1的技術底線？

《風聲解密》直擊科技戰最前線☛完整內容點我瀏覽​

更多風傳媒報導

