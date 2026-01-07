台灣再有F-16戰機失事：飛行官曾報告「空間迷向」，墜海後生死未卜

台灣F-16V戰機資料圖片 [AFP]

台灣空軍一架F-16戰機1月6日晚在例行性訓練期間失事，一分鐘內急降近6000呎，機上一名飛行官報告「空間迷向」後失聯，總統賴清德下令全力搜救。

外界關注戰機上的「模組化任務電腦」（MMC）是否故障引發意外，而這次事故正值在中國圍台軍演後，美國正部署交付66部F-16V戰機予台灣，戰機軍購進度再成台灣朝野角力焦點。

在野的國民黨團批評新採購戰機「一架未到」，質疑政府付出鉅額經費預算，但未能如期升級武器。民進黨立院黨團副幹事長沈伯洋表示，現時最重要是人員平安，亦希望國防預算、總預算盡快付委審查，以維持國家正常運作。

根據紀錄，台灣自90年代購入F-16戰機以來，至今累計發生十宗墜機事故，不含此次事故，已造成9名飛官死亡或失蹤。

發生什麼事？

台灣國防部空軍司令部1月7日召開臨時記者會，說明F-16V失事資訊 [Facebook/中華民國空軍]

綜合台灣空軍司令部1月7日早上在記者會發布的資料，1月6日晚兩架F-16戰機執行夜間飛行訓練，晚上6時17分在花蓮基地起飛，飛行官辛柏毅上尉駕駛的F-16V單座戰機（機號6700）擔任僚機。

在晚上7時27分30秒，辛柏毅在高度7600呎透過無線電呼叫「two lost」，即自身駕駛的二號機發生空中失散，到7時28分18秒再匯報戰機的高度不斷下降，當時戰機已下降至4000呎，隨後他喊叫：「預計跳傘！跳傘！跳傘！」。至晚上7時28分30秒，戰機的雷達光點在1700呎高度、花蓮空軍基地南面31海浬處消失。

辛柏毅駕駛的戰機在一分鐘內由7600呎急降至1700呎，外界質疑是否發生故障。空軍第五聯隊第27隊隊長周明慶上校表示，戰機的模組化任務電腦（MMC）失效分幾級，事發時辛柏毅的戰機已經沒有顯示飛行路徑，而辛上尉當時知悉並報告發生「空間迷向」（spatial disorientation），同時檢查戰機的高度表已經下降。

周明慶表示飛行員最後一道關卡就是彈射跳傘，「他（辛柏毅）該做的都已經做了，而且我的隊員、長機（Flight Lead）已經想辦法把他帶回來」。

國防部新聞稿稱，辛柏毅在事發當晚7時29分左右疑似於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬處跳傘。空軍司令部督察長江義誠則表示，仍未得到信標機的求救訊號，未能證明飛行員有執行跳傘。

29歲的辛柏毅2019年在空軍官校畢業，現任戰鬥機飛行官，飛行總時數為611小時25分，F-16機型飛行時數為371小時35分。辛柏毅去年5月登記結婚，剛渡蜜月回台，空軍在事發後通知家屬，其父母1月7日抵達花蓮空軍基地。

為何出現「空間迷向」？

空軍司令部表示，在事故當天已下令對F-16型機停止訓練任務派遣並加強檢查。 [Getty Images]

「空間迷向」是指眼睛、內耳前庭、本體感受器等人類三大平衡器官在三度空間環境下，傳遞錯誤訊息，導致飛行員目視飛行時，無法準確掌握空間定向和目標、產生錯覺，例如將傾斜雲層誤判為水平天地線。

根據內政部空中勤務總隊資料，飛行員在夜間及視線不良中及轉彎中用過大的轉彎角度容易造成空間迷向難以自覺，此時飛行員會根據身體感官錯誤的訊息操控飛機，導致飛安事件發生。

台灣本地傳媒引述前F-16種子教官黃揚德指，在夜間與天候不佳時飛行，確實容易發生「空間迷向」，加上MMC出現故障，更加容易產生空間迷向與錯覺。

空軍指出，該架戰機在去年10月30日完成週期檢查，出廠後累計飛行35小時，飛機與發動機狀況均正常，近半年沒有MMC故障紀錄，事發當日天氣狀況符合飛行訓練派遣標準。

軍方也強調，這次訓練都是前1至2天前規劃好的，並非臨時派遣。至於是否涉及飛行員疲勞問題，軍方表示採輪班制，並要求各飛行聯隊，按照相關規範足夠休息。

空軍司令部督察長江義誠指出，空軍司令部在事故當天已下令對F-16型機停止訓練任務派遣，並且加強檢查。另外，對飛行員會實施學科及模擬機的加強訓練，重點在空間迷向的處置、不正常動作改正及夜間儀器飛行操作的要點，來確保飛行安全。

空軍成立應變中心，協同海軍、空勤總隊及海巡署展開搜救行動，截至1月7今中午，仍未找到相關殘骸，而搜救不會受限72小時。

F-16戰機累計十宗失事

台灣F-16戰機資料圖片 [Getty Images]

台灣自90年代購入F-16戰機以來，至今累計發生十宗墜機事故，不含今次事故，已造成9名飛官死亡或失蹤。首宗意外在1998年發生，兩名飛官在澎湖外海訓練時失聯墜海；翌年台東太麻里山區又發生撞山意外，造成兩名飛官殉職。

而上一次事故發生在2022年1月11日，當時全台首架F-16V在嘉義東石外海墜毀，事後軍方發現疑似飛官陳奕的生理組織，經檢驗為陳奕本人，確定殉職。

資料顯示，美國在1992年宣布出售150架F-16給台灣，台灣近年斥資1100億新台幣（約35億美元；244億人民幣），將現有約140架F-16A/B以改裝的方式升級為F-16V。

這次事故令台灣F-16戰機軍購進度成為焦點。2019年美國總統特朗普批准出售66架新的F-16V戰機予台灣，涉及80億美元，是美國事隔27年來再出售戰機予台灣。但有關戰機仍未交付，國防部長顧立雄曾表示，預計去年底會完成首批10架的組裝與測試，最快可望在2026年開始飛回台灣。

國民黨團批評民進黨2016年執政以來，兩岸對立情勢高漲，台灣海、空軍頻繁出勤，裝備妥善率逐年下降，而向美國採購的66架F-16V戰機沒有如期交付，一架未到，批評付出鉅額經費預算，但武器性能未能如期如實升級。

民進黨團副幹事長沈伯洋表示，首要之務是期盼飛官平安歸來，事故原因仍待調查，也期盼國防預算及總預算都能盡快付委。民進黨團幹事長鍾佳濱提醒，敵對勢力恐藉由各種事件，不斷影響台灣社會認知，強調真正的台灣人民會在關鍵時刻，與捍衛國家安全的官兵弟兄姊妹站在一起。