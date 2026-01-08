台灣冬天冷到不舒服！他曝「2原因」引網一票共鳴

生活中心／張予柔報導



台灣冬天常被形容「令人不舒服」，但近日有網友在PTT發文指出，實際體感遠比氣溫數字來得折磨，尤其北部濕冷又伴隨強風，讓冬日行走或戶外活動感到相當不舒服。他分享自己曾在德國等地的經驗，反而覺得歐洲大陸型冬天「舒適多了」，引起網友廣泛討論。





台灣冬天冷到不舒服！他曝「2原因」網狂點頭：室內坐還比外面走更冷

原PO比較台灣與歐洲冬天，直言台灣濕冷又刮風，「外套擋不住寒意」，乾爽的歐洲冬天反而更舒服。（圖／翻攝自《PTT》）

原PO表示，在德國氣溫5度時外出，穿上外套反而有種舒服溫暖感，原因在於天氣乾燥且風不大；反觀台灣冬天，不僅濕度高，風又強，讓人「外套擋不住寒意」。他也提到南韓、英國等靠海國家冬天同樣寒冷，但歐洲內陸冬季乾冷而且溫度穩定，反而更容易忍受，因此忍不住反問，「為什麼不承認台灣冬天令人很不舒服？」。

網友熱議台灣冬天濕冷刺骨，有人表示受不了，也有人表示乾爽的歐洲冬天才舒服，甚至有人說夏天才是真正折磨。（圖／民視新聞資料照）

貼文曝光後，引來大量網友共鳴，紛紛表示濕冷真的比乾冷更折磨，「濕度本來就會造成體感溫度比實際更低」、「外套還會吸水氣，保暖效果差」、「北部冬天刺骨的冷加上下雨，室內久坐還比在外面走動更冷」。不少人認為，台灣冬天的寒意常讓人無法完全靠外套抵抗，而暖氣不足的室內環境也加深了寒冷感。不過，也有人表示自己不覺得冷，「台灣冬天蠻舒服啊，沒有什麼問題」、「我早上還穿短袖短褲出門練跑，倒是覺得舒服」，還有人指出，比起冬天，夏天才是最令人難受的季節，「全身悶熱、黏膩、又臭，這才是真正的不舒服」。

原文出處：台灣冬天冷到不舒服！他曝「2關鍵原因」網狂點頭：室內坐比外面走更冷

