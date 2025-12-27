台灣冬天冷到像被塞冰箱 北海道人都喊冷

（記者周德瑄／綜合報導）近期寒流發威，許多民眾直呼台灣比日本還冷。有網友分享去日本五天沒穿發熱衣，回台灣卻立刻穿上，就連北海道人都直呼台灣好冷。網友笑稱台灣冬天像打開冰箱把人塞進去，屬於濕冷體感。氣象署表示，雖然目前冷氣團減弱，但跨年前將有另一波東北季風南下，北台灣與東部水氣增多，元旦後可能還有強冷空氣襲台。

示意圖／許多民眾返台後感嘆台灣的濕冷體感比日本零度還要寒冷。（擷取自免費圖庫Pixabay）

不少剛從日本旅遊回台的民眾在社群平台發起討論，驚訝發現雖然日本氣溫可能接近零度甚至更低，但在台灣的體感溫度卻更讓人難受。網友指出，在日本時只要不颳風，體感其實相當自在，甚至沒用到準備好的禦寒衣物，但一踏上台灣土地就冷到懷疑人生，直言台灣的濕氣才是真正的冷感魔王。

更有居住在北海道的日本人對於台灣的低溫感到意外。針對這種現象，專業網友分析指出，日本公共場所與住宅的暖氣設備非常普及，冷的時候進室內就能恢復體溫，然而台灣室內普遍缺乏暖氣裝置，導致民眾在冬天面臨室內外都冷的窘境。加上台灣濕冷屬於魔法攻擊，十度以下的體感威力往往堪比日本零度。

關於未來的天氣發展，中央氣象署指出，隨著冷氣團逐漸減弱，全台氣溫在未來兩三天會慢慢回升。不過好天氣維持不久，跨年前夕預計會有另一波東北季風影響台灣，屆時北台灣與東部地區的雲量會增加，並伴隨降雨。至於元旦過後的具體低溫強度，預報員表示一月上旬仍有一波明顯降溫的趨勢，是否會達到寒流等級仍有待後續觀察。

