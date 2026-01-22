台灣冬奧隊啟程出征 李洋授旗勉享受舞台

「2026年第25屆米蘭-科爾蒂納冬季奧林匹克運動會」台灣代表團今天(22日)舉行授旗典禮，運動部長李洋親自授旗並頒發加菜金，為即將遠征義大利的選手加油打氣，祝福代表團旗開得勝。

迎戰2026米蘭冬奧，我國冬季奧運代表團22日下午正式授旗出征。我國在本屆冬奧共取得雪車、滑冰、滑雪3大類、7個項目的參賽資格，共10位選手出戰，包括4名男性、6名女性，另含1名候補選手，代表團總規模達37人，參賽項目與人數皆創下歷屆新高。

李洋在授旗典禮表示，台灣是個幾乎不下雪的亞熱帶國家，選手卻選擇走上一條艱難的路。他一一點名選手的表現，包括讓台灣男子花式滑冰睽違近30年重返冬奧的李宇翔、轉戰冰上速度滑冰的陳映竹，以及二度參賽、以經驗迎戰的滑雪選手李玟儀；將挑戰陡坡、展現技術的張天將、打破台灣45年未站上冬奧女子越野滑雪紀錄的余睿；年僅17歲的男子越野滑雪選手李杰翰則在「沒有雪的台灣」展現高度自律，均令人敬佩。

另外，在雪車項目同樣寫下歷史新頁。李洋盛讚林欣蓉是台灣雪車「先驅」，與梁宥婕、林頌恩進軍女子雙人雪車，首度將台灣推進冬奧賽道；來自宜蘭南澳的彭林煒也在空架雪車項目取得資格。

李洋最後也向選手提出2項期勉。他說：『(原音)第一個，是希望我們一定要以安全為第一優先；第二個，希望你們去享受冬澳這個舞台。你們已經創造了歷史，接下來就是要去展現你們苦練的那些日子所累積的經驗，去表現出你們最好的那一面，祝福代表團旗開得勝、旅途平安。』

第一次參加授旗典禮的李玟儀覺得很興奮也很新鮮，她表示這次代表團人數變多，終於有「成團」的感覺，凝聚力更強。李玟儀也回憶自己在2022年北京冬奧是「臨時拿到資格、臨時出發、臨時比賽」，當時只求完成賽事；相較之下，這次準備時間更充裕，她希望能突破自我。李玟儀：『(原音)今年的目標，我們希望可以達成一個成功，就是雖然我們可能沒有辦法到奪牌，但是我們希望最後的結果是成功的，就是他可以達成我現在訓練最好的狀態。』

雪車選手林欣蓉則以「雀躍又興奮」形容自己的心情，並希望能在女子單人雪車項目拚到前12、雙人項目能進入前15。林頌恩也直言站上奧運舞台讓她既緊張又榮幸，她提醒自己不要害怕、全力以赴；梁宥婕則選擇「享受第一次」，盡力把每次訓練與比賽做到最好。

第25屆冬季奧運將於2026年2月6日至22日在義大利米蘭與科爾蒂納丹佩佐舉行，我國代表團預計自2月1日起陸續啟程。(編輯：沈鎮江)