民視新聞／綜合報導

冰淇淋界的台灣之光！來自彰化鹿港鎮的冰淇淋職人趙韻嵐，跟丈夫攜手挺進義大利西西里島，參加冰淇淋世界大賽，以台灣紅烏龍茶為基底，製作冰淇淋，成功抱回冠軍，頒獎典禮上，他們更秀出台灣國旗，讓我們的國旗成功飄揚海外。

冰淇淋世界大賽冠軍得主 趙韻嵐：「我的國旗，我的國旗。」

得獎瞬間，台灣冰淇淋職人趙韻嵐，一手抱著小孩衝上台，一手和丈夫攤開台灣青天白日滿地紅國旗，興奮之情難以言喻。

登台領獎，趙韻嵐夫婦，不忘秀出台灣國旗，介紹食材時，更強調除了橙橘之外，其他主要食材都來自台灣。

廣告 廣告

冰淇淋世界大賽冠軍得主 趙韻嵐：「我也（在臉書）跟大家說，希望我跟我先生，可以讓台灣國旗（在會場）飛起來 ，那這一次終於真的就讓它飛起來了。」

這場在義大利西西里島舉辦的冰淇淋世界大賽，來自彰化鹿港的冰淇淋職人趙韻嵐和丈夫，擊敗50支來自世界各地的隊伍搶下冠軍。

台灣冰淇淋稱霸世界 鹿港女兒趙韻嵐奪冠大秀國旗

冰淇淋世界大賽冠軍得主 趙韻嵐：「其他人都非常的厲害，他們在他們的國家，甚至他們的店，都是非常有名的名店。沒有抱著很大的希望，但是最後聽到我的名字的時候，我們真的很開心。」

這款冠軍冰淇淋，取名為烏龍之光，把台灣的紅烏龍，融入義式冰淇淋，成功抓住評審味蕾。

民眾：「就是台灣的烏龍茶做的啊，就是很有茶香。」

冰淇淋店員工 尹保華：「台灣人在義大利拿到義式冰淇淋的冠軍，真的是一件很厲害的事情，真的替他們覺得很開心。」

得獎消息曝光後，位於台中市的專賣店，已有饕客慕名而來，冰淇淋職人趙韻嵐抱回世界冠軍，如願讓台灣國旗在會場飄揚，烏龍之光一點都不烏龍，正港的台灣光榮。

台灣冰淇淋稱霸世界 鹿港女兒趙韻嵐奪冠大秀國旗

原文出處：台灣冰淇淋稱霸世界 鹿港女兒趙韻嵐奪冠大秀國旗

更多民視新聞報導

辦桌驚見「1整桶冰淇淋」！內行人揭密1原因引議

獨！義大利披薩店拍片公審台遊客 民視採訪團員還原真相

義披薩店老闆見「台人光顧」哭出來！討拍稱「遭恐嚇」網一看搖頭了

