台灣冰淇淋稱霸世界 鹿港女兒趙韻嵐奪冠大秀國旗
中部中心／李文華彰化報導
冰淇淋界的台灣之光！來自彰化鹿港鎮的冰淇淋職人趙韻嵐和丈夫，攜手挺進義大利西西里島，參加冰淇淋世界大賽，以台灣紅烏龍茶為基底製作冰淇淋，成功抱回冠軍，頒獎典禮，他們更秀出準備已久的台灣國旗，讓國旗成功飄揚海外。
擊敗50支全球隊伍鹿港女兒趙韻嵐奪冰淇淋世界冠軍（圖／翻攝畫面）
得獎瞬間，台灣冰淇淋職人趙韻嵐，一手抱著小孩衝上台，一手和丈夫攤開台灣青天白日滿地紅國旗，興奮之情難以言喻。登台領獎，趙韻嵐夫婦，不忘秀出台灣國旗，介紹食材時，更強調除了橙橘之外，其他食材像是紅烏龍茶，蜂蜜等都來自台灣。這場在義大利西西里島舉辦的冰淇淋世界大賽，來自彰化鹿港的冰淇淋職人趙韻嵐和丈夫，擊敗50支來自世界各地的隊伍搶下冠軍。
烏龍之光變台灣之光台灣紅烏龍融入義式冰淇淋（圖／民視新聞）
這款冠軍冰淇淋，取名為烏龍之光，把台灣的紅烏龍，融入義式冰淇淋，成功抓住評審味蕾。得獎消息曝光後，位於台中市的專賣店，已有饕客慕名而來，冰淇淋職人趙韻嵐抱回世界冠軍，如願讓台灣國旗在會場飄揚，烏龍之光不烏龍，正港台灣光榮。
