台灣冷到有防護罩 一路凍！本周4天先遇寒流

受強烈大陸冷氣團影響，今（4）日清晨最冷為新竹縣關西的4.8度，氣象專家林得恩表示，偏冷的天氣至少會持續到1月中旬，本周三至周六（7至10日）可能達到寒流標準；前氣象局長鄭明典也貼出衛星雲圖，只見台灣正被一圈雲氣包圍，但台灣上空卻沒什麼雲，這是因為陸地上的冷空氣密度太高，海面上的空氣反而較暖、密度較低，形成的陸風將這些積雲往外推，看起來彷彿有防護罩一樣。

鄭明典今日在臉書貼出衛星雲圖，指出台灣周邊有一個很明顯的邊界，外側充滿雲氣，內側卻沒什麼雲，感覺就像有一股無形的力量，在阻擋這些小積雲靠近，主要原因是陸風不斷把這些積雲往外推。

廣告 廣告

鄭明典解釋，因為晴空、地面空氣乾燥、靜風等因素，導致今天清晨輻射冷卻很顯著，不少測站的今日低溫與昨天相比驟降6度，陸地降溫後產生的冷空氣密度較高，而大環境是在回暖中，海面上的暖空氣密度較低，因此產生從陸地往海面吹的陸風，這個明顯的邊界處就是陸風與海面空氣交會的地方，看起來就像是台灣有防護罩一樣，把這些積雲驅趕在本島上空之外。

林得恩則表示，氣象署系集模式最新預測顯示，未來2周都呈現偏冷的趨勢，至少會冷到1月中，其中又以本周三至周六的降溫最顯著，包括7日、9日及10日清晨，都可能達到寒流等級（台北測站≦10度），提醒民眾做好防寒準備。

更多中時新聞網報導

孩童抗蛀牙 每半年塗氟一次

台中港離岸風場船舶中心 啟用

NBA》文班亞馬膝傷無礙 馬刺送溜馬11連敗