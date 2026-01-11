台灣出口大驚奇寫紀錄！外媒卻說「注意了」原因曝光

國際中心／綜合報導

台灣對美順差飆1.3倍創新高，外媒示警：「川普恐拿關稅開刀。」（示意圖／PIXABAY）

財政部公布2025年最新貿易數據，受惠於AI與晶片強勁需求，台灣全年出口額與出超均創歷史新高。其中，對美出超金額高達1501.16億美元（約新台幣4.8兆元），較前一年激增1.32倍。然而，外媒示警，巨額貿易順差恐觸動美國總統川普的敏感神經，使台灣在現行20%關稅的談判中面臨更大壓力，美方動向備受關注。

根據財政部最新統計數據顯示，台灣出口動能強勁。去年12月單月出口額達624.8億美元，年增43.4%，創下歷年單月次高；累計2025年全年出口總額達6407.5億美元，年增34.9%。在進口方面，全年進口額為4836.1億美元。總計全年出超金額達1571.37億美元，包括出口、進口及出超數據，3項指標皆刷新歷史紀錄。

廣告 廣告

在個別市場方面，台灣對美國的貿易表現尤為驚人。2025年對美出口達1982.7億美元，出超金額更來到1501.2億美元。然而，這份亮眼的成績單卻可能成為雙邊貿易談判的隱憂。由於川普政府多次將「對美貿易順差」視為課徵高關稅的理由，台灣此前已被列入暫時性關稅名單，稅率從最初的32%降至20%，目前雙方仍就最終稅率進行談判中。

專家分析指出，雖然目前半導體產品暫時被排除在關稅清單之外，但隨著貿易順差持續擴大，勢必引起川普政府的高度警覺。外媒更點名，除了被重課50%關稅的印度、巴西外，遭課20%的台灣與15%的日韓同屬重災區，若局勢惡化，台積電（2330）及鴻海（2317）等半導體與晶片製造商將首當其衝。

此外，川普關稅政策的合法性目前正面臨司法挑戰。美國最高法院原定於美東時間9日作出裁決，但最新消息指出將延後至14日公布結果。儘管外界期盼司法能遏止高關稅政策，但美國財政部長貝森特日前受訪時強硬表示，即便法院判決川普敗訴，行政團隊仍可動用其他授權工具來彌補關稅損失，顯示美方在貿易保護主義上的立場依然堅定。

更多三立新聞網報導

委內瑞拉欠債4.7兆怎還？新政府若祭「這招」 最大苦主中國恐血本無歸

北市印尼籍移工「為了吃晚餐」 右手掌捲入絞肉機…血濺一地

惡夫「床頭刻『表子』、衣櫃撒尿」虐妻10年…連幼女都不放過

抱愛妻遺體斷氣卻遭手足討產？巴毛律師淚崩：支持廢除兄弟姊妹特留分

