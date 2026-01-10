台灣出口排名擠下新加坡！謝金河揪「漂亮成績單」一數據：川普一定會在意

2025年，美國總統川普（Donald Trump）對等關稅政策衝擊全球，但台灣全年經濟數據表現亮眼。對此，財信傳媒董事長謝金河今（10）日在臉書以「第一張完整的經濟成績單」為題盤點，台股5日正式​站上3萬大關、7日台股上市及櫃買兩市單日交易額破兆元，雙雙創下歷史里程碑；9日財政部公布海關出口統計，台灣又出現新的紀元，台灣出手領到漂亮成績單，其中「慘很多年」的傳統產業，開始慢慢有抵抗力，去年12月機械業出口成長11%，這就是亮光。

綜觀2025年，謝金河盤點，台灣全年出口6407.5億美元，年增率34.9%，成長幅度遙遙領先其他亞洲國家（香港16.8%、新加坡11.8%、中國5.4%、日本4.2%、南韓3.8%），其中南韓若不是HBM（高頻寬記憶體）有追上來，很可能是負成長，雖南韓去年出口7097億美元仍領先台灣，但差距縮小，前（2024）年，南韓是6857億美元，台灣只有4753億美元。

台灣貿易越趨 「脫中入美」 電子零組件出口獨強 ​

謝金河續指，去年南韓成為台灣第一大逆差國，因為進口HBM金額很大，全年對南韓逆差高達370.18億美元，超過日本（248.19億美元），而南韓對台灣的極度不友善，在這個上頭有著墨的空間。他也提到，再來是台灣「脫中入美」的貿易趨勢更加明朗，去年台灣出口到美國金額1982.71億美元，占比30.9%；出口中港1705億美元，占比26.6%，對美國順差1571.4億美元，比前年多超過1倍，這樣龐大的順差，川普不可能不在意。

謝金河說，反觀，去年台灣對中國順差只有773.54億美元，剩不到美國的一半，但值得一提的是，台灣以半導體為主的電子零組件出口到中國達1134.68億美元，占台灣出口中國66.6%，顯示台灣傳統產業受到中國內捲影響，在中國失去競爭力，出口靠半導體，電子零組件撐大局。他表示，台灣出口已和人工智慧（AI）高度聯繫，只要AI在賽道上繼續奔馳，出口將持續成長，2024年台灣出口排名世界第16，2025年確定追過新加坡，至少可以向前挪一個位置！

