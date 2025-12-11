台灣出口、存款大爆發，消費呢？工程師示警有東西在惡化：除了AI都悲哀

人工智慧（AI）浪潮大爆發，雖美國對等關稅為全球政經情勢帶來海嘯，台灣今（2025）年的經濟成長率卻創下10幾年來新高，財政部近日公布出口數據，預估全年出口規模確定超過6000億美元。對此，臉書粉專「工程師看政治」今（11）日凌晨在臉書表示，今年1至11月的出口年增率34%，表現超級亮麗，然而零售營業額年增率卻有大半年是負成長，「除了AI，其它都是BI。」

「工程師看政治」盤點，雖出口表現亮眼，但2至10月的零售營業額年增率都小於2%，其中有6個月是負值，百貨幾乎全數營收年減，幅度從-2%到-20%不等；，11月消費者物價指數（CPI）年增率剩下1.23%，若趨勢不變，明年有機會進入通縮；去年國旅消費年增僅僅4.1%，但出境消費卻年增31.2%；1至9月全台預售屋總銷金額年減7成，10月份建材業營業額年減16%，另外今年超額儲蓄值以及國銀存款餘額，都再創歷史新高。

工程師指出，因台積電製程絕對領先，再加上完整伺服器組裝鏈，台灣在這波AI革命中吃到很大的製造紅利，因此出口、國銀存款餘額雙雙噴發，然而在「919金龍事變」後，房市斷水流，物價貴但資產價值不變，中產財富效果開始收縮，消費趨緩已體現在零售百貨通路上。他直言，民眾對消費精打細算，國旅貴、沒特色、交通危險，人人都往國外飛；另預售、建材全倒是必然的，因若持有土地不推案，就將面對稅負以及抽銀根的危險，於是建商不再購地，這代表約5年後，新房數目將大幅減少，也可能會有建商倒閉，而若建商不購地，地方財政就會遇到困難（先前賣地最多的是高雄跟台中），零售年減預期還會繼續。

​工程師直言，所謂打壓房巿有助其它產業發展的論調並不會實現，一是因消費減少，二是錢不會去投資年減行業，人們寧可持有現金或投資AI，還要考量美國搶走的投資額衝擊。他總結，雖靠AI賺進大把外匯，但錢被鎖在銀行裡，無法透過房巿流入經濟體，國家基本不發展旅遊業，「黨都在搞文革」，觀光財也往外流，GDP會很好看，但所得分佈恐怕會很難看。若央行只管匯率收放款，無法解決實業問題，雖新青安可能該被擋下來，但如果再繼續仇視整體房巿，繼續資金斷水流，那就等著看數字惡化下去。

