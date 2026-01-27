台灣出國人次飆新高一年花破1兆！前3名旅遊地曝光

生活中心／杜子心報導



交通部觀光署公布2025年最新出入境統計，國人出國熱度持續升溫，全年出境人次衝上1894萬4436人次，不只超越疫情前水準，也創下歷史新高，不過來台國際旅客卻只有857萬4547人次，兩者相差超過1036萬人次，觀光人流出現明顯失衡。若換算消費金額，國人平均每趟出國花費約5萬5541元，全年支出突破1兆元；外籍旅客來台平均消費1276美元，推估帶來約3512億元觀光收入，整體觀光產值逆差逼近7010億元，再度刷新紀錄。





台灣人出國人次創新高！2025年狂花破1兆元…前3大旅遊地一次看

國人2025年最愛前往的國家依舊是日本。（圖／民視新聞資料）

從旅遊流向來看，日本依舊是國人最愛目的地，去年就有673萬人次前往，占整體出國人數約35%，等於每3位出國旅客就有一人飛日本；中國以323萬人次排名第二，港澳219萬人次居第三，第四名南韓則有183萬人次。至於來台旅客來源，日本同樣穩坐第一，達148萬人次，其次是港澳131萬人次、韓國101萬人次，美國、大陸與菲律賓也都超過60萬人次。整體來台旅客年增約9%，但距離疫情前仍有一段差距。

台灣自1990年以來長期都是出境大於入境人數。（圖／民視新聞資料）

觀光署分析，出入境落差持續擴大，與匯率變動、國際航班恢復速度、地緣政治，以及周邊國家放寬簽證政策吸引旅客都有關係，也讓日本、大陸與港澳市場差距越拉越大。官員指出，台灣自1990年以來長期都是出境大於入境，雖然帶動航空、旅遊與零售產業，但外匯流失問題也逐漸浮現。為了補強來台旅客動能，觀光署正推動「觀光雙輪驅動方案」，透過國際旅客重遊加碼、會展順遊、獎勵旅遊與大型演唱會等措施，希望拉長停留時間、提高消費力，逐步縮小觀光逆差。





