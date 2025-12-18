台灣出國旅遊旺帶動旅平險熱賣 網路投保＋海外急難救助服務大受青睞

2025年辛苦一整年，有規畫好要出國旅遊犒賞自己一番？每年的12月常碰到耶誕、跨年及年終假期，這也促使出國旅遊規劃需求上升，不少人會選在年底來安排海外旅遊或出國跨年遊。而年底旅遊需求顯著增加，也帶動了出國必備的旅平險的熱賣！

出國旅遊增加 投保旅平險意願增 網路投保更有彈性。(圖/AI生成)

假期一到，無論是簡單的三天兩夜，還是長假旅遊，台灣民眾的出國旅遊意願強，也連帶讓近期的產險網路投保市場成長，統計顯示，今年1至10月網路投保件數達725.7萬件、保費46.68億元，雙雙創下同期新高，其中旅遊相關的保險尤其亮眼，保費與件數年增率分別達33.9%、28%。而值得注意的是，旅客投保行為已大幅改變，「越接近出國時間再投保」成為出國旅客的常態，甚至出現周三「小週末」投保量增加，反而勝過周末前夕的現象，顯示民眾仰賴網路投保的彈性與即時性，已成旅遊準備流程的重要一步。

廣告 廣告

面對這波彈性規劃保險的趨勢，旺旺友聯表示，民眾對於旅平險的內容及簡易性越來越重視，像是旺旺友聯旅平險的商品，因為涵蓋意外傷害、海外突發疾病、醫療、救援、班機延誤或是取消、不便險等全方位保障，再加上網路投保方便、最晚出發前 1–2 小時都能投保、多人、親子同行也可一次投保，因此吸引許多旅客在臨時出國前上網投保。

民眾仰賴網路投保的彈性與即時性，已成旅遊準備流程的重要一步。(圖/旺旺友聯提供)

親子海外旅遊市場夯 旺旺友聯推出兒童專屬旅平醫療方案

接近跨年假期，民眾也開始規畫全家親子出國旅遊，旺旺友聯在今年的11月再度推出針對未滿15歲孩童的專屬旅平醫療險方案，針對成人與小孩保障做優化，對親子出遊的家庭更具吸引力。旺旺友聯表示，此商品設計的最大亮點在於，不論被保險人是否已經持有喪葬費用保險，皆可直接投保旅平醫療保障，大幅降低家長在投保流程上的不確定性。而且這項全新的方案，是一般旅行傷害醫療保額50萬元外，還可再加購「含法定傳染病」海外健康醫療保障50萬元，若行程為申根地區，兩項保障額度均可提高至150萬元。相較市場上多數兒童旅平險僅提供約6萬元的醫療保障，這項新商品不僅可提供醫療給付的上限，還可以讓整趟旅程的安全防護更周全。

旺旺友聯推出未滿15歲孩童的專屬旅平醫療險方案，為親子旅遊多一份保障。(圖/AI生成)

除醫療保障外，旺旺友聯進一步指出，該方案還內含六項旅行不便險，包括班機延誤最高給付1.2萬元以及重大燒燙傷、食物中毒等實用項目，全面涵蓋出行可能面臨的突發狀況。旺旺友聯舉「日本5日親子遊」為例，意外傷害醫療與含法傳海外突發疾病醫療累計總保額達100萬元，再加上六項旅行不便保障，保費僅需約500元，同時也可以提供不同保額組合供家長依預算靈活選擇。旺旺友聯產險表示，近年來親子旅遊的市場需求激增，這一套兒童專屬旅平醫療方案，可以解決孩子出國的像是意外、疾病、突發事故等風險，而不是依賴成人保單或簡易保障，更體現出旺旺友聯持續創新與關懷家庭出行安全的承諾。

另外旺旺友聯同步提供 24 小時「海外急難救助服務」，當保戶在出國旅行期間遇到意外、疾病、突發事故或緊急狀況，只要保單有效，最長旅遊時間180天內，都能透過其合作夥伴獲得即時的救援或協助，讓旅客在國外不用恐慌，獲得幫助更安心。

出國遇到困難不恐慌 旺旺友聯旅平險有海外急難救助 (圖/旺旺友聯提供)

為了推廣網路投保，旺旺友聯推出期間限定的抽獎活動，只要是成功投保任一旅平險方案就可參加抽獎，有機會獲得黃金、咖啡機、遊戲主機等好禮。對於熱愛精打細算、又想享有旅遊保障的旅客而言，無疑是多一層誘因。

旺旺友聯推出迎冬旺福抽獎活動，出國旅遊投保還可以抽黃金(圖/旺旺友聯提供)

相關連結：https://ensure.wwunion.com/activity/

延伸閱讀

詐團新把戲！澎湖婦稱「動手術」要保貸 保險公司警合擋120萬

感動！河北村支書為全村代繳保費8年 洪災後村民獲賠才知真相

台新人壽獲金管會核准設立國際保險業務分公司！