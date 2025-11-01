台灣出席APEC峰會非一帆風順！涉外官員曝曲折過程：韓國對台難謂友善
亞太經濟合作會議（APEC）今年度經濟領袖會議（AELM）10月31日於韓國慶州登場，總統賴清德指派的我國領袖代表林信義10月28日即提早率團抵韓，由APEC資深官員會議主席（SOM Chair）尹盛渼親赴釜山金海機場迎接。不過，涉外官員透露，林信義抵達前，韓方一度告知將不派中央級官員前往接機，外交部長林佳龍隨即指示積極應對，最終我方透過各種方式積極維護國家尊嚴。
涉外官員指出，由於AELM明年將在中國深圳舉辦，去年秘魯峰會曾發生中國施壓主辦國打壓台灣能見度事件，而今年除了有美國總統川普（Donald Trump）與中國領導人習近平舉辦「川習會」變數，韓國長期以來對台灣的外交立場又難謂友善，因此我外交團隊無不謹慎以對，積極布局，全力促成林信義與他國代表互動，也透過聯合理念相近國家，確保台灣「平等、有尊嚴」地參與會議。
外交團隊數度拆彈 涉外官員：緊密奔走讓林信義面會日相
涉外官員透露，今年韓國AELM舉行前夕，林信義抵達韓國釜山前，韓方原以「台韓無外交關係及韓方實踐」為由，告知將不派中央級官員前往接機。消息傳回台北後，林佳龍隨即指示外交部積極應對，我駐韓國代表丘高偉及外交部國際組織司長孫儉元也立即展開危機處理，除了當機立斷向韓方表達嚴正立場，也透過APEC資深官員管道，洽請理念相近國家協助溝通。
前述官員說，經我方善用共識決機制作為交涉籌碼並堅持立場，加以友好國家大力協助，最終促使韓方讓步，指派尹盛渼親赴釜山金海機場迎接林信義。該名官員表示，面對韓方突如其來的不友善舉動，外交團隊展現冷靜與專業應對，透過各種方式積極維護國家尊嚴。
另方面，涉外官員提到，在外交團隊緊密協調與奔走下，我方此次也善用APEC年會期間各項多邊與雙邊互動契機，成功促成林信義與日本首相高市早苗、美國財政部長貝森特（Scott Bessent）等多國代表進行交流。高市早苗更在社群平台X主動上傳與林信義的合照，「這是日本首相首度主動公開與台灣領袖代表會談的畫面，意義非凡。」
明年中國主辦APEC峰會 涉外官員：已靈活穩住風險
涉外官員回顧，去年秘魯APEC峰會舉辦期間，由於中國爭取2026年主辦權，各界擔憂台灣屆時將被中方打壓，甚至面臨安全疑慮。當時經林佳龍指示，我國APEC資深官員隨即善用APEC共識決的精神，並聯合理念相近會員，成功頂住中方和其「扈從國家」壓力，促使中國致函各會員國，承諾依慣例保障所有會員平等尊嚴與會的權利，並確保所有赴中國出席APEC會議人員的人身安全。
前述官員分析，面對台灣官員赴中參與會議可能遇到的各種挑戰，此成果可視為台灣善用靈活外交手腕穩住中國主辦風險的第一步。而台灣雖連續2年在APEC年會中都面臨嚴峻挑戰，但外交團隊前線與後方保持即時聯繫、協調應變，不僅堅守國家尊嚴，更全力爭取明年中國主辦的APEC年會，也能連3年「平等參與」。該名官員也感性說道，從資深外交官在現場的即時應處，到外交高層事前的推演及戰略部署，整個外交團隊上下一心守護國家利益，也盼讓台灣抬頭挺胸參與國際事務。
外交官員：川習會未觸及台灣，符合事前評估及預期
至於眾所矚目的「川習會」最終並未觸及台灣議題，一名外交官員表示，這結果符合事前評估及預期。台美間溝通順暢，對美中會談也保持密切聯繫。實際上，為因應川普在與習近平會晤時，談及涉台議題時可能的發展與影響，外交體系事前都有沙盤推演，並與美方保持溝通多次交換意見。
前述官員也說，在APEC峰會、此次川習會之前，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）即已重申美國對台的支持，並表態「不會以『放棄台灣』作為達成與中國貿易協議的交換條件」；除此之外，川普與高市早苗會談後，也再次強調對台海和平穩定的重視。
