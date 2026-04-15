台灣出手反制丹麥矮化！國台辦跳腳：民進黨搞小動作

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記者陳思妤／台北報導

丹麥將台灣人的居留證國籍列為「中國」，引起關注，外交部要求丹麥更正，並出手反制，取消若干丹麥駐台代表的特權禮遇。但這讓國台辦相當不滿，今（15）日開嗆，民進黨當局處心積慮搞小動作。

針對丹麥在居留證不當矮化我國，外交部7日在例行記者會中表示，我國駐丹麥代表處持續跟丹麥方溝通之中，「我方已經取消若干丹麥駐台代表的特權禮遇」，也會持續檢討其他各項措施。

外交部嚴正呼籲丹麥政府，早日提出我方可接受的解決方案，即刻更正丹麥居留證國籍欄位對我國人的錯誤註記，並遵循歐盟的外交政策與實踐，以維護台丹兩國長期友好的合作關係。

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對此，國台辦發言人陳斌華今天在例行記者會大嗆，一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識，是人心所向、大勢所趨。

陳斌華稱，無論民進黨當局如何處心積慮搞小動作，都改變不了台灣是中國一部分的事實，都撼動不了國際社會堅持一個中國原則的基本格局。

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