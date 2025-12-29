台灣出生率崩盤？他曝平安夜嬰兒室掛零 網友：恐影響教育、就業市場

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

台灣生育率逐年下滑，一名網友轉述宜蘭某醫院小兒科主任的第一線觀察，表示平安夜當天嬰兒室完全沒有新生兒，對比幾十年前一個月大約200多個新生兒，醫療前線數據差異十分可觀。少子化已成為現實，並將影響教育與就業市場。

一名網友轉述宜蘭某醫院小兒科主任的第一線觀察，表示平安夜當天嬰兒室完全沒有新生兒。（示意圖／unsplash）

一名網友在PTT房版表示，平安夜看見一名在宜蘭的醫院擔任小兒科主任的醫師發文表示，平安夜值班時，「Baby Room 嬰兒室 0、Infant Care Unit 嬰兒病房 0、NICU 新生兒加護病房 0」，完全沒有病人，且已經連續4天沒有生產。該名小兒科主任回顧幾十年前剛進醫院時，一個月30天約接生200多個新生兒，相當於一天接生7個，感嘆現在的出生率已經明顯下滑。

原PO進一步指出，少子化除了醫療最前線有明顯的差別外，在教育與就業市場的影響只會日趨明顯。他引用40所大學恐在117年退場的新聞，私校工會指出，每年估有12萬人就讀公立大專校院，在少子化影響下，只剩5、6萬名大一新生夠約50所私校正常經營，將來恐會有40所大專校院面臨轉型或退場。未來甚至所有人都可以讀公立大學，出生人數「塞不滿公立大學的招生名額」。

對此，部分網友認同少子化是台灣目前面臨的嚴重問題，「所以小兒科醫生去復健科兼差打針阿」、「少子化就是一層層燒上去，看未來六年有多少國小要關，未來十年有多少國中要關，對應多少公職老師要流浪」。有人則探討社會現況，「現在年輕人不婚不生快樂一生」、「這裡還生的出來的也不多啦」、「錢不立刻拿去買房子就會跟不上房價，不會有人想先在生小孩的」。

另有網友將焦點放在政策上，「政府願意送房送車補助，年輕人就願意生了」，如果政府提供的補助不夠吸引人，便難以改善生育率問題。有人則認為少子化目前沒有對生活造成過多困擾，「機器人補足勞動缺口、提高生產力的話， 少子化確實無所謂」，也有人提出各學校解決註冊率不足的方式，「有些國立跟私立看是否要招外國人，這樣增加一些中產儲備人力」。

