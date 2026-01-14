台灣出超創新高「對美出口比重超越中港」 國台辦狂打結：民進黨破壞

記者陳思妤／台北報導

朱鳳蓮在回應台灣對美出口比重超越中港時，瘋狂打結，還把脫鉤講成「偷鍋」，趕緊改口（圖／翻攝畫面）

財政部9日公布，2025年台灣進出口貿易統計出超1,571.4億美元，創下歷史新高，且對美出口比重達到30.9%，超越對中國與香港的26.6%。國台辦今（14）日被記者問到，中國一直稱「台灣經濟離不開大陸」，但這數據是否代表兩岸經濟脫鉤？發言人朱鳳蓮數度打結，包括把脫鉤講成「偷鍋」，還大罵民進黨持續阻撓破壞，脫中入美都無法改變兩岸經濟融合發展的大勢。

財政部9日公布，2025年台灣進出口貿易統計，全年出口6407.5億美元、進口4836.1億美元，出超1,571.4億美元，3項數字同步創下歷史新高，且對美出口佔比提高到30.9%，超過對中國與香港的26.6%，為26年來首次。國台辦今天舉行例行記者會，台灣媒體詢問，中國一直稱「台灣經濟離不開大陸」，但台灣財政部近日公佈2025年全年進口貿易統計數據，台對美出口佔比提升至30.9%，26年來首次超過中國與香港的26.6%，這是否代表兩岸經濟出現脫鉤？中國對台灣的經濟戰略籌碼下滑？

對此，朱鳳蓮怪給民進黨，且回應過程還數度「打結」。她稱，儘管受到外部環境不利影響和民進黨當局的持續阻撓破壞，「台商投資和兩岸經貿在200…2025年仍然是保持增長勢頭，2025年1月…1至11月」，兩岸貿易額達到2,853.93億美元，同比增長7.3%。她表示，其中大陸自台進口2,093.9億美元，同比增長5.9%；大陸對台出口760.05億美元，同比增長11.2%；2025年1至10月，大陸新設台資企業6,423家，實際使用台資金額17.5億美元，同比增長53%。

朱鳳蓮堅稱，兩岸經濟合作潛力大、韌性強，持續惠及兩岸民生福祉和經濟增長的態勢沒有改變。她還說，兩岸經濟合作融合發展，兩岸之間形成的長期互惠互利關係和穩固的產業鏈、供應鏈，是經濟規律作用和市場自主選擇的結果，民進黨當局推動所謂的「偷鍋…脫鉤斷鍊」、新南向政策、脫中入美都無法改變兩岸經濟融合發展的大勢。

