台灣刈包被褻瀆？香港驚見「粉紅肉丸版」網全看傻眼
生活中心／杜子心報導
知名品牌IKEA雖然以家具聞名，但他們的美食區同樣吸引許多顧客前往，尤其是招牌瑞典肉丸是許多人逛店後必吃的食物之一。IKEA香港近日推出11月限定新品「瑞典肉丸刈包」，粉紅色的紅果子麵包體夾著三顆瑞典肉丸、酸菜與花生粉，外型吸睛卻也引爆兩岸網友論戰。許多人笑說這是「義大利人看到鳳梨披薩」等級的衝擊，甚至有人吐槽「這種褻瀆台灣人的刈包，IKEA敢在台灣賣嗎？」，網友貼文一出，短短一天就吸引超過30萬瀏覽。
「瑞典肉丸刈包」以粉紅色的紅果子麵包體夾著三顆瑞典肉丸、酸菜與花生粉。（圖／翻攝自IKEA官網）
一位網友在社群媒體《Threads》發文，附上2張IKEA香港11月販賣的「瑞典肉丸刈包」，笑稱「這種褻瀆台灣人的刈包，IKEA敢在台灣賣嗎？」，並自稱是「基本教義控肉派」，堅持刈包靈魂就是滷肉，怎能被肉丸取代。不過，也有網友跳出來平反，認為刈包本來就像漢堡一樣能自由變化，夜市裡也早有炸雞、魚排甚至素食版本，這次只是多了「瑞典風味」，也有人開玩笑說「台灣人能接受三色豆燒賣、珍珠奶茶拉麵，別國也該有報仇的機會！」，不少人笑稱這是瑞典幫義大利人報仇，也有人覺得瑞典肉丸刈包的造型像嘴唇咬肉丸，根本萬聖節限定。
原PO表示自己是「基本教義控肉派」，堅持刈包靈魂就是滷肉。（圖／民視新聞）
此外，也有不少網友開始猜測這款「肉丸刈包」是否會進軍台灣。由於香港與台灣IKEA同屬一個代理商，若銷售表現亮眼，未來登台機率可能不低。也有網友半開玩笑提議推出「豬腳酸菜版」或「紅龜粿皮」在地特調，笑說「敢賣我就敢買」。不過也有實際嚐過瑞典肉丸刈包的港澳網友指出，肉丸偏乾、酸菜融合度不高，花生粉略突兀，「外型好看、味道普通」。
原文出處：知名家具店爆改台灣刈包推「粉紅肉丸版」！引控肉派嗆聲：敢在台開賣嗎？
