台灣別當委內瑞拉！醫打臉青鳥：什麼都說自己贏了

委內瑞拉總統馬杜洛3日遭美國押解至紐約後，白宮公布他遭上銬、被幹員押解走進緝毒局的畫面。（路透）

美國近日對委內瑞拉採取突襲行動，不僅發動軍事打擊，甚至宣稱已拘捕並帶離委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，引發國際社會密切關注。胸腔科醫師蘇一峰質疑青鳥為何高潮、彷彿自己贏了？難道其他大國不會有樣學樣？脆友逆風清醒喊出「台灣不要當第二個委內瑞拉！」

蘇一峰今(4日)發文質疑，美國和俄羅斯給了一個示範只要拳頭大就可以決定要怎麼玩，中國大陸看了覺得呢？每次只要有打仗，就說自己有利了，烏俄戰爭當時也說今日烏克蘭明日台灣，烏克蘭要贏了台灣也贏了，結果呢？

蘇一峰直言，現在美國違反國際法直接斬首委國總統，結果青鳥也高潮說我贏了，贏在哪裡？聯合國和各國領袖許多指責的是，這種對小國的斬首違反了國際法。什麼都說自己贏了，其他大國不會有樣學樣？台灣是大國還是小國？

有網友在Threads發文表示，台灣的未來已被中美兩國決定了，烏俄戰爭就是明顯的例子：美俄已經談好了，烏克蘭沒有選擇的權利。台灣問題並不是中共急需解決的，只要等就行了，但依照目前的政治內耗，時間還沒到，島內就自已先垮了。所以美國要求台積電去美設廠，花大錢去買那些無法交貨的武器，再利用領導人的魯莽，挑釁對岸，一不小心就擦槍走火，打代理人戰爭。

該脆友強調，日本就是新的代理人，用來牽制中國大陸，但日本是不可能為了防衛台灣而出兵的。我們真的沒有戰爭的本錢，只要戰爭發生，不管輸贏，戰場就是在台灣。執政當局如果再不與在野黨對話和解，也不和對岸善意交流，未來我們的籌碼會越來越少，在中美談判期間，我們會完全沒有發言權，未來就被二大國決定了，這就是國際現實。

脆友迴響熱烈，不少人直呼「人間清醒，句句戳中要害，一針見血」、「好難得在脆上面看到明白人」、「台灣不要當第二個委內瑞拉！」

