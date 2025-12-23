台灣到底怎麼了！狄鶯悲痛發聲心疼員警 「都是政治人物的錯」

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

台北捷運19日發生隨機傷人事件，導致4死11傷的悲劇，27歲的張姓嫌犯分別台北車站及中山商圈投擲煙霧彈、持長刀攻擊民眾，最後從百貨公司墜樓身亡。事件發生後，在網路上掀起熱烈討論。對此，藝人狄鶯昨（22）日也對此悲痛發聲，直呼：「看了一整天的新聞，台灣到底怎麼了！」

狄鶯悲痛發聲。（圖／翻攝自狄鶯臉書）

狄鶯表示，自己看了一整天的新聞感到相當悲痛，忍不住發問：「多麼純樸善良的台灣人，我們到底做錯了什麼？」而她也呼籲大家停止攻擊警務人員，因為他們已經盡力了，隨後直言：「若要狄鶯說真心話，千錯萬錯都是政治人物的錯。」

最後，狄鶯憤怒直指，做奸犯科的人到目前為止都還沒有執行死刑，為何外界指責無能為力的警務人員，「竟然都是他們的錯，天理何在呀！」文章曝光也引發網友熱議，紛紛留言，「認同，感同身受，波麗士大人們真的很辛苦」、「感同身受真的痛心難過。」

狄鶯心疼員警。（圖／翻攝自狄鶯臉書）





