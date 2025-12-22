台灣到底怎麼了？ 狄鶯深夜吐真心話

〔記者林南谷／台北報導〕台北捷運及誠品南西店上週五發生隨機殺人事件，造成4死11傷，是2014年鄭捷在北捷車廂內隨意殺人後另一重大案件，各方震撼。

縱橫藝能界多年的資深女星狄鶯，22日深夜發文痛批看了一整天的新聞，台灣到底怎麼了，「多麼純樸善良的台灣人，我們到底做錯了什麼？」

透過臉書發文，狄鶯對外呼籲請停止攻擊我們警務人員他們都盡力了，若要她說真心話，千錯萬錯都是都是政治人物的錯，「做奸犯科的人竟然沒有死刑，無能為力的警務人員，竟然都是他們的錯，天理何在呀！」

