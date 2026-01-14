台灣前線／「矽盾」能守護台海和平？

Semiconductor production (Shutterstock)

[NOWnews今日新聞] 《TCN》與德國馬歇爾基金會共同製作《台灣前線》（Taiwan Frontlines）節目，邀請《晶片戰爭》作者Chris Miller進行深度對談，透過專家眼光分析現今美中兩大國，在技術競爭上做出的各種晶片戰角力。當主持人詢問目前「矽盾」最正確的論述是什麼？靠此模式能維持多久的台海穩定？Chris Miller認為，真正的矽盾定義反而是「中國離不開半導體」。

「矽盾」（Silicon Shield）最早是由澳洲記者Craig Addison在2001年提出的概念，他認為台灣在全球半導體供應鏈中的關鍵地位，能使各國不願見到台海衝突，進而保護台灣安全。不過Chris Miller有不同看法，他認為大家太容易高估半導體在中國決策中的角色，畢竟早在第一顆晶片被發明之前，中國就已經想要控制台灣了。Chris Miller解釋：「中國在思考台灣問題時是非常全面的，半導體只是龐大計算中的一小部分，大家不應該太過聚焦矽本身」。

Chris Miller提出他的見解，他認為要看的是中國從台灣進口了什麼。「任何嚇阻北京的行動，會不會對中國經濟造成巨大損失？」Chris Miller説畢竟目前中國產的手機、汽車、工業設備中全是台灣的晶片，任何破壞台灣現狀的行動對中國來說都會對經濟造成高昂代價。他最後結論，矽盾常被理解是一種台美之間的互動關係，不過真正的關鍵是中國至今仍離不開半導體「一旦中國在晶片上可以自給自足了，這才會讓我比較擔心」。

想知道更多Chris Miller對晶片戰的看法？美國喊的「50-50」晶片產量有可能達到嗎？快點擊下方影片收看《台灣前線》（Taiwan Frontlines）。

