台灣前總統蔡英文將訪德 出席柏林自由大會

（德國之聲中文網）去年卸任的台灣前總統蔡英文將於周六（11月8日）前往柏林，並將在下周一的柏林自由大會上致辭。

蔡英文辦公室在一份聲明中表示，蔡前總統希望此行可加深台灣與德國以及歐洲志同道合的民主國家之間的合作與交流。

據柏林自由大會信息，2025年11月10日將舉行首屆會議，由柏林旅游局、阿克塞爾·施普林格自由基金會和世界自由大會聯合發起。德國聯邦議會議長克勒克納（Julia Klöckner）、教育部長普裡恩（Karin Prien）將出席。大會將有60多位國際嘉賓致辭，來自台灣的還有數位部長唐鳳。中國流亡藝術家巴丟草也將參與討論。官網上也有蔡英文作為發言嘉賓的簡介。

2025年11月8日至15日，柏林將舉行首屆柏林自由周活動，發起方還包括柏林重新評估德國統一社會黨獨裁政權委員會和羅伯特·哈維曼協會。柏林自由大會是自由周的一大亮點。自由周的開幕活動由聯邦檔案館—斯塔西檔案館協辦。自由周期間將舉行一系列活動，其中包括與德台對話平台、台北駐柏林代表處合作舉辦的活動。

德外長剛剛推遲訪華

德國外交部一位發言人周三表示，蔡英文是應一個公民社會團體的邀請訪德。“這不是官方訪問，而是個人行程。沒有與聯邦政府成員會晤的計劃。”

蔡英文2012年就任總統後，中國切斷與台灣的定期對話機制。蔡英文的繼任者賴清德更是被北京稱為“分裂分子”。

本周一，中國外長王毅在與德國外長瓦德富爾通電話時表示，柏林應反對“台獨”。上月，瓦德富爾推遲了首次訪華行程。

9月，台灣外交部長林佳龍訪問歐洲多國，包括奧地利、捷克、波蘭、意大利。

周三，林佳龍在台北向媒體表示，他對歐洲的訪問旨在加強關系，並補充說，外交部已設立歐洲工作組。

蔡英文講流利的英文。卸任後也曾訪問歐洲國家，包括英國和法國。

去年，蔡英文訪歐前夕，台灣總統辦公室表示，全力支持蔡前總統持續深化台歐關系。

（綜合路透社等）

作者: 德正