台灣前進提7議員參選人 時代力量僅推1人喊「徵人」

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

2026地方選舉各黨積極布局，由時代力量、台灣基進、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟組成的「台灣前進陣線」7日公布2026首波議員參選人，其中，時代力量僅推台中市第13選區（大里霧峰）的鄒明諺，黨主席王婉諭表示，日前在人力銀行徵才，政黨有責任向社會舉才，會持續推出最好人選。

王婉諭表示，第三勢力集結，是為了拒絕門閥、世襲、靠關係的上位，讓公共事務回到人民。而「清廉、反共、不黑不紅」這對台灣前進的每一個參選人來說，不是口號，只是最起碼的門檻。

鄒明諺表示，在2022年首次在故鄉參選失利後，他沒有選擇離開公共事務，反而投入土地與居住正義、通學區交通安全、生態環境、地方創生與動物友善等其他人都不願碰觸的議題，故爭取進入台中市議會，讓一般市民小井的心聲和願景被看見。

台灣基進黨主席王興煥表示，台灣有3成民意厭倦藍綠，期待新政治，台灣前進承擔第三勢力角色，這次推出2名參選人深耕地方，提出市政願景，成為改革新選擇。

其中，醫師吳欣岱再次代表台灣基進參選台北市南港內湖議員。她說，在政治曝光之外，也是陪伴2個小孩成長的媽媽，以及專業的心臟外科醫師，政治人物不只需要無畏表達立場，也需要願意溝通合作，參選是為了證明，從政不是政治世家特權。

台灣前進陣線第一波提名議員參選人名單，包括時代力量推出台中市第13選區（大里霧峰）的鄒明諺；台灣基進推出台北市第2選區（南港內湖）的吳欣岱、台南市第7選區（永康）的吳依潔。

台灣綠黨則推出新北市第3選區（新莊）的甘崇緯、新北市第9選區（新店深坑石碇坪林烏來）的張佑輔；小民參政歐巴桑聯盟推出新北第4選區（三重蘆洲）的陳宛毓及桃園市第一選區（桃園）的沈佩玲。

照片來源：取自鄒明諺臉書

