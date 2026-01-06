台灣前進提7議員參選人 時力上人力銀行徵參選人才

（中央社記者陳俊華台北6日電）由時代力量、台灣基進、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟組成的「台灣前進陣線」今天公布2026首波議員參選人。時力日前在人力銀行徵才，時力黨主席王婉諭說，有責任向社會舉才，陸續有人來報名，會持續推出最好人選，讓大家不用含淚投票。

「台灣前進陣線」日前承諾2026年地方選舉集中力量最大化、避免選區重疊，並在上午舉行記者會，公布2026年九合一選舉第一波提名7名議員參選人。

王婉諭說，第三勢力集結，是為了拒絕門閥世襲、堅守清廉反共，讓公共事務回到人民。她強調，「清廉、反共、不黑不紅」，對台灣前進的每一個參選人來說，不是口號，只是最起碼的門檻。

廣告 廣告

台灣基進黨主席王興煥表示，台灣有3成民意厭倦藍綠，期待新政治，台灣前進承擔第三勢力角色，這次推出2名參選人深耕地方，提出市政願景，成為改革新選擇。

其中，醫師吳欣岱再次代表台灣基進參選台北市南港內湖議員。她表示，在政治曝光之外，她也是陪伴2個小孩成長的媽媽，以及專業的心臟外科醫師，政治人物不只需要無畏表達立場，也需要願意溝通合作，參選是為了證明，從政不是政治世家特權。

台灣前進陣線第一波提名議員參選人名單，包括時代力量推出台中市第13選區（大里霧峰）的鄒明諺；台灣基進推出台北市第2選區（南港內湖）的吳欣岱、台南市第7選區（永康）的吳依潔。

台灣綠黨則推出新北市第3選區（新莊）的甘崇緯、新北市第9選區（新店深坑石碇坪林烏來）的張佑輔；小民參政歐巴桑聯盟推出新北第4選區（三重蘆洲）的陳宛毓及桃園市第一選區（桃園）的沈佩玲。

時力首波僅推出1名參選人，日前也在人力銀行網站徵求候選人。王婉諭說，大家對政治疲憊或厭惡，雖願意參與公共事務，但不太願意參與政治，時力有責任向社會舉才，並透過好幾個管道持續徵才，陸續有人來報名，會持續推出最好的人選，讓大家不用含淚投票。（編輯：翟思嘉）1150106