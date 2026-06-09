台灣前進陣線再提11將 搶攻地方議會席次
（記者陳志仁／台北報導）由時代力量、小民參政歐巴桑聯盟、台灣綠黨及台灣基進共同組成的「台灣前進陣線」，9日公布第四波公職參選人名單，共提名11位參選人，橫跨台北、新北、宜蘭、新竹、雲林、高雄及屏東等縣市，布局縣市議員及鄉鎮市民代表選舉，展現進步派小黨整合力量的企圖心。
台灣前進陣線表示，此次提名人選背景多元，包含現任里長、台鐵列車長、環境研究者、社會企業創辦人，以及具豐富市政歷練的政治工作者等；多數長期深耕地方或投入公共議題，希望將第一線經驗帶入議會與地方自治機關，為地方政治注入新的監督力量。
時代力量提名人選包括台北市大安文山區市議員參選人陳峙穎、雲林縣斗六林內莿桐縣議員參選人廖昶淳、宜蘭縣宜蘭市縣議員參選人劉仲書、新竹縣竹北市民代表參選人許育綸及竹東鎮民代表參選人彭致豪；陳峙穎現任文山區華興里長，強調將把多年基層服務經驗帶入議會；劉仲書則主張監督宜蘭高鐵及相關開發案，強化公民參與機制。
台灣基進提名基隆市安樂區市議員參選人吳程澤，吳程澤指出，安樂區人口眾多卻長期缺乏相應建設，希望推動交通改革、完善托育與長照資源，並活化地方文化資產，提升居住品質；台灣綠黨則推出屏東市民代表參選人游子昂，身為社會企業創辦人的他表示，將以企業治理及財務透明理念監督公部門運作，並推動校園周邊通學環境改善與公共設施效能檢視，提升地方治理品質。
小民參政歐巴桑聯盟提名竹北市民代表參選人洪瑞瑾，她關注兒童通學安全、公共設施及城市規劃問題，主張推動安全人行環境、特色公園及線路地下化等建設，改善竹北居民生活品質。
此外，台灣前進陣線也推薦三位無黨籍參選人，包括新北市汐止、金山、萬里選區市議員參選人郭書成、高雄市左楠區市議員參選人薛兆基，以及新竹縣竹東、五峰選區縣議員參選人林裙靜。三人分別具有基層里政、市政歷練及地方服務經驗，希望透過跨黨派合作，共同推動地方改革。
台灣前進陣線指出，雖然各政黨及無黨籍參選人保有自主性，但在民主深化、透明政治、公共參與及世代正義等價值上具有共同理念，因此選擇攜手合作，希望整合有限資源，擴大進步力量在地方議會的影響力。
台灣前進陣線宣布，將自7月19日起陸續於台北、新竹、台中及高雄舉辦聯合募款餐會，號召支持者共同參與，為各地參選人挹注選戰資源，爭取更多具公共服務經驗與改革理念的人才進入地方議會。
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