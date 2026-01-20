台灣前進陣線再闖婦聯會 貼不義黨產封條抗議

再次到婦聯會外抗議，大喊要婦聯會派人下來，因為國民黨立委先前提案修正《黨產條例》，卻因為各方意見分歧暫時喊卡，包括時代力量等的政黨組成台灣前進陣線，月初到婦聯會抗議，將自製的不義黨產封條貼在婦聯會的門牌上，被控違反《社會秩序維護法》，成員20日又到婦聯會外抗議。

時代力量發言人鄭宇焱表示，「附隨組織是如何的來掠奪台灣人民的財產，以及打壓台灣人民的言論自由、集會自由，這就是過去在威權時代時常發生的 。」

廣告 廣告

台灣綠黨社運部主任李春祥認為，「回顧歷史的時候，我們可以釐清是非，知道什麼是對的、什麼是錯的，透過特權所得到的利益，是不正當的 。」

成員這次又在婦聯會的大門貼上不義黨產封條抗議，也要求婦聯會將不當得利還給人民，對此婦聯會則對相關指控，予以否認、譴責。

婦聯會主委雷倩回應，「依法處理他們對婦聯會的誹謗，並沒有什麼威權壓制民意 。他們所講的事實，都跟在法院開庭過程中間已經做為記錄的事實不符 。」

婦聯會回應，婦聯會並非國民黨的附隨組織，一切尊重司法；也批評這些抗議行動，是某些參與者為了競選公職，進行的政治炒作行為。