台灣前進陣線推薦參選高雄市議員 薛兆基：是責任的開始

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〔記者葛祐豪／高雄報導〕台灣前進陣線昨(9)日正式推薦高雄市左營、楠梓市議員參選人薛兆基，引發地方政壇熱議；面對外界關注，薛兆基今(10)日淡然表示，推薦不是榮耀時刻，而是責任開始，自己抱持感恩與謙卑的心情接受這份推薦。

今年2月，民進黨高市議員初選期間，左楠區原本是7搶4局面，但薛兆基宣布退出初選，當時他強調將以無黨籍身分投入年底大選；昨天則獲得台灣前進陣線推薦參選。

曾任前高雄市長謝長廷機要秘書的薛兆基指出，長期以來，台灣政治習慣陷入藍綠對立與意識形態爭論，但基層民眾真正關心的，其實是交通能否改善、產業能否發展、年輕人是否有希望、城市是否持續進步，「人民需要的是解決問題的人，而不是製造對立的人」。

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他表示，這次合作並非傳統政治上的結盟，而是一場理念的合作。「未來的政治不應再只是政黨競爭，而應該是共同尋找解決方案。只要是對人民有利的政策，不分藍綠、不分背景，都應攜手推動」。

談到高雄觀光發展，薛兆基特別點名蓮池潭。他指出，蓮池潭有龍虎塔、春秋閣、孔廟與豐富宗教文化景觀，是高雄最具代表性的國際級觀光資產之一，但長期以來相關建設與預算投入明顯不足，導致遊客停留時間有限，夜間經濟更無法有效發展。市府應將蓮池潭列為重點發展區域，加強夜間燈光環境營造、水岸景觀升級、特色商圈整合、藝文展演活動及觀光旅館投資。

至於民進黨部分人士提及開除黨籍，薛兆基則淡然表示，政治路上有順風，也有逆風，但他選擇把逆風當成前進的方向，「過去不必糾纏，人民的未來才是他現在最在乎的事」。

民進黨高雄市黨部則說明，薛兆基已於5月6日以書面方式向市黨部提出退黨申請，針對黨員違紀參選案件，市黨部強調將依黨內相關規定啟動評議程序審議。依現行黨紀規範，違紀參選者將面臨除名處分，並適用5年條款，處分不因是否事先提出退黨申請而有所不同。

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