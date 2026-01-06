台灣前進陣線搶攻2026 首波縣市議員提名7人出列

台灣前進陣線今天舉行「2026第一波候選人亮相」記者會。(記者塗建榮攝)

〔記者陳政宇／台北報導〕由台灣基進、時代力量、台灣綠黨與小民參政歐巴桑聯盟組成的「台灣前進陣線」，今(6日)舉行記者會公布2026年九合一大選首波市議員提名名單。會中7位參選人共同簽署候選人承諾書，強調將以跨專業領域進軍地方議會，聚焦民生、居住與環境正義等議題，打破黑金與世襲政治的壟斷。

簽署承諾書 宣示打破黑金與世襲政治壟斷

再次參戰台北港湖的台灣基進參選人吳欣岱表示，她是一個陪伴兩個小孩成長的媽媽，以及專業的心臟外科醫師，政治人物不只需要無畏表達立場，也需要願意溝通合作，參選是為了證明從政不是政治世家特權。

投入台南永康的台灣基進參選人吳依潔則說，她代表台灣基進深耕地方，證明小黨不只談理念與抗中，也能專業守護社區，強調她將持續耕耘台南永康，結合公共規劃與心理專業，打造宜居、公平、有感幸福的城市。

再戰新北三重蘆洲的小民參政歐巴桑聯盟參選人陳宛毓表示，她再次挑戰低經費參選，旨在證明政治不應由權貴壟斷；呼籲公民打破冷漠、深化監督，強調政治並非骯髒，而是因多人放棄才被少數人把持，唯有參與才能守住未來。

桃園的小民參政歐巴桑聯盟參選人沈佩玲則以曾深陷家庭與工作兩難的媽媽身分，關注制度如何將照顧風險轉嫁給家庭。她致力於監督政策細節，要讓被忽略的生活現實真正被看見，讓民主接住每個人的日常。

劍指新北新莊的台灣綠黨參選人甘崇緯身為工程師與「三明治世代」，指出新莊塭仔圳社宅僅0.4%，錯失居住正義，未來參選進議會要debug都市計畫，堅守5%社宅，改善交通環境，接住年輕世代。

目標為新北市第九選區(新深石坪烏)的台灣綠黨參選人張佑輔強調，人民不是不努力，而是制度失靈，他長期投入社會企業與公民行動，深耕社區，未來將走進各里各校，與居民並肩合作，把人民放在治理第一順位。

代表時代力量參選大里霧峰的鄒明諺，曾在地方組成自救會，訴求石虎保育及地質敏感區不宜大型開發。他強調，將深耕地方，守護生態、反污染、爭取土地與居住正義，推動青年、親子與動物友善行動，盼進議會讓市民心聲被看見。

