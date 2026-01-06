台灣前進陣線2026第一波候選人出爐！提名7人角逐議員名單曝光

即時中心／潘柏廷報導

台灣朝野目前主要由藍綠白盤據，而本土在野政黨時代力量、台灣基進、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟，從青鳥行動至大罷免皆攜手合作，更在去年（2025）12月16日共同組成「台灣前進陣線」，並在今（6）日上午在台大校友會館召開記者會，公布2026年九合一大選第一波提名名單，並簽署候選人承諾書，將角逐台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市。

時代力量黨主席王婉諭開場時提到國民黨立院黨團總召傅崐萁「搞政治身上要揹兩三條」的言論，並指出這種說法把政治當黑道，暴露黑金未退場，而第三勢力集結，是為了拒絕門閥世襲，堅守清廉反共，讓公共事務回到人民。因此，王婉諭強調「清廉、反共、不黑不紅」，對台灣前進的每一位候選人來說，不是口號，只是最起碼的門檻。

台灣基進黨主席王興煥指出，台灣有三成民意厭倦藍綠，期待新政治，台灣前進承擔第三勢力角色，2位參選人深耕地方，提出市政願景，成為改革新選擇。

再次參選港湖的台灣基進前秘書長、醫師吳欣岱則表示，在政治曝光之外，自己也是一個陪伴2個小孩成長的媽媽，以及專業的心臟外科醫師，她強調政治人物不只需要無畏表達立場，也需要願意溝通合作，參選是為了證明從政不是政治世家特權。

至於披上台灣基進參選永康的吳依潔則表示，她代表台灣基進深耕地方，證明小黨不只談理念與抗中，也能專業守護社區，強調她將持續耕耘台南永康，結合公共規劃與心理專業，打造宜居、公平、有感幸福的城市。

小歐盟召集人林詩涵說到，政治不應只有對立，應透過「小民參政」將多元經驗帶進議會，讓民主重新回應生活並重建信任；三重蘆洲參選人陳宛毓再次挑戰低經費參選，旨在證明政治不應由權貴壟斷，並呼籲公民打破冷漠、深化監督，強調政治並非骯髒，而是因多人放棄才被少數人把持，唯有參與才能守住未來。

至於同為披上小歐盟戰袍的桃園參選人沈佩玲，則以曾深陷家庭與工作兩難的媽媽身分，關注制度如何將照顧風險轉嫁給家庭，更致力於監督政策細節，要讓被忽略的生活現實真正被看見，讓民主接住每個人的日常。

台灣綠黨共同召集人王彥涵說明，綠黨歷經轉折，形塑環境與社會正義並重的路線，希望結合理想願景與務實行動，首波候選人正展現這一最佳平衡的「甜蜜點」，本次提名的2位候選人都是能積極分擔育兒職責的爸爸。

其中，參選新北新莊的甘崇緯身為工程師與「三明治世代」，指出新莊塭仔圳社宅比例僅0.4％，錯失居住正義；未來進入議會要debug都市計畫，堅守5％社宅，改善交通環境，接住年輕世代。

另一名參選新北「新深石坪烏」的張佑輔強調，人民不是不努力，而是制度失靈，他長期投入社會企業與公民行動、深耕社區，未來將走進各里各校，與居民並肩合作，把人民放在治理第一順位。

至於代表時代力量參選台中大里霧峰的鄒明諺，曾在地方組成自救會訴求石虎保育及地質敏感區不宜大型開發，強調將深耕地方，守護生態、反污染、爭取土地與居住正義，推動青年、親子與動物友善行動，盼進議會讓市民心聲被看見。

