台灣前10％「有錢人」掌握61％財富 貧富不均報告揭全球差距

世界不平等資料庫（World Inequality Database）10日公布2026年《世界不平等報告》指出，全球財富分配不均情形更為加劇，前10%富有人口已掌握高達75%的財富；較貧窮的50%人口卻僅擁有2%財富。而全球最頂尖的0.001%富豪人口（約5.6萬人）擁有的財富，甚至是較貧窮50%人口總財富的3倍。

至於收入不均方面，全球收入最高的前10%人口，總收入已超過其餘90%人口之收入總和；但收入較低的50%人口，總收入卻不到全球10%。

該報告中也揭露多個國家貧富差距現況，其中台灣也被點名財富高度集中於少數族群，但情況已較過去10年略為改善。

根據該報告，全台收入最高的10%人口，總收入佔全國48%；收入較低的50%人口，總收入卻僅佔全國12%。最富有的前10%富裕人口，擁有的財富佔全國61%，最頂尖的前1%人口，則把持27%財富。

報告也發現，全球各地區普遍存在男性收入高於女性問題，平均下來女性每小時收入僅有男性的61%，若再將女性負責的家事、照護等隱性無償勞動納入計算，則女性平均時薪甚至僅剩男性的32%。該報告認為，這種失衡的責任分配限制了女性職業發展機會，也阻礙財富累積。

報告分析，當前全球金融體系已形成有利於富裕國家的環境，每年約有全球GDP的1%左右資金，透過淨收入從貧窮國家流向富裕國家。而自1990年代以來，全球億萬富翁財富以平均每年8%幅度增加，幾乎是全球較貧窮50%人口財富漲幅的2倍。

諾貝爾經濟學獎得主史迪格里茲（Joseph E. Stiglitz）表示，累進稅率、強大的社會投資、公平勞動標準與民主制度可協助縮小貧富差距，建議各國應設置類似聯合國氣候變遷政府間專家小組（IPCC）的國際組織，追蹤全球不平等現象，並提供客觀且有根據的建議。