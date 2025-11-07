台灣副總統在歐洲議會對IPAC致詞 范雲：國際對台支持來到新高度

副總統蕭美琴現身歐洲議會IPAC高峰會發表演講，范雲表示，本次會議不只是台灣作為正式會員國首次與會，更是這是我國元首級高層首次於外國國會發表演講。 圖：范雲辦公室提供

[Newtalk新聞] 2025年「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）7日傍晚在比利時布魯塞爾的歐洲議會召開，台灣IPAC共同主席、民進黨立委范雲說，這是台灣首次以會員國身分出席，也是第一次有國會議員到歐洲議會開會，她深感榮幸。這歷史性一刻代表國際對台灣的支持已來到新的高度，這是台灣的重要時刻，更是民主聯盟團結抗衡威權的歷史里程碑。

本次IPAC高峰會於7日至8日在歐洲議會舉行，來自超過20國家、50多位跨黨派國會議員與會，包括IPAC執行長Luke de Pulford、共同創辦人包瑞翰（Reinhard Bütikofer），以及歐洲議會共同主席Miriam Lexmann與Bernard Guetta等多位重量級議員。

廣告 廣告

會議聚焦中國的全球擴張與威權滲透，各國代表依序分享其面對中國威權擴張的挑戰及建議IPAC如何應對，副總統蕭美琴也現身發表演講，范雲對此表示，本次會議不只是台灣作為正式會員國首次與會，更是這是我國元首級高層首次於外國國會發表演講。

范雲在現場短講時，首先感謝IPAC對台灣的堅定支持，特別是在蕭美琴於捷克遭到來自中國的跨國壓迫時，IPAC是最早發聲的組織之一，展現民主國會間的團結。她也呼籲各國關注中國在全球各地升高跨國鎮壓的情形，建議IPAC採取更具體的行動以強化國際合作並確保中國的引渡協議不會被用以侵犯人權。

范雲指出：「IPAC是全球唯一以對抗中國威權為核心的國際組織，而台灣身處威權威脅最前線，有能力、也樂意將自身經驗貢獻給世界。」並提到，IPAC有超過四十個國家、近三百位跨黨派國會議員，去年於台北高峰會通過反制中國曲解聯大2758號決議文的模範決議，隨後已有近十個國家議會陸續通過相關議案，展現IPAC在跨國議會的實質影響力。

范雲強調，能以台灣共同主席身分踏入歐洲議會參與IPAC年會是莫大的榮耀。將在會議中全力爭取國際對台灣最堅定的支持，讓世界看見，台灣不僅堅守民主與人權的價值，更展現追求經濟繁榮與維護區域安全的決心。今年在布魯塞爾的會議將於8日通過聯合決議，期盼與各國攜手，進一步共同抵禦中國威權擴張。

范雲也在臉書發文寫道，過去四年，只要收到IPAC的邀請，無論是列席或出席、要飛多遠、行程有多緊湊，她都排除萬難參加。這是因為她從大學時見證台灣幾代人的犧牲，讓民主從威權中崛起，而IPAC作為全球唯一以對抗中國威權為核心的國際組織，對台灣甚為重要。這次以正式會員國共同主席身分出席，對台灣、對她個人都意義重大。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

菲北部「這地」守住能阻解放軍攻台? 前高官曝「關鍵戰略點」 可封巴士海峽

學者質疑岳父赴中國設公司 黃國昌：若真有我怎會勝訴？