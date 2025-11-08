台灣副總統現身歐洲議會「史無前例」！現場臨時揭秘震驚與會各國...IPAC：蕭副總統帶來一場突破性演講

副總統蕭美琴今（8日）突然現身歐洲議會舉辦的「對中政策跨國議會聯盟」峰會（IPAC），並上台發表專題演說，讓國際社會又驚又喜。據外媒報導，蕭副總統是應邀出席談論台海安全議題，但事前僅極少數人知情，因此臨時公佈時，震驚到各國議員和與會記者。此次為台灣副總統首度出現在歐洲議會，過去從未有如此高層級官員到訪的記錄。

據報導，蕭美琴現身做足事前保密功夫，主辦單位是臨時才通知與會記者，下一場次將是台灣副總統與外交部長出席，並由副總統進行演說，此資訊就連各國參與的議員也不知情，僅極少數人掌握資訊；此次也為台灣副總統首度出現在歐洲議會，堪稱歷史性一刻。

廣告 廣告



IPAC也於演講結束後，在社群平台X發文表示，蕭副總統帶來一場突破性演講。外媒報導，儘管台灣外交部長偶爾會訪問無正式外交關係的歐洲國家，但此次如副總統的高層官員出訪歐洲仍屬十分罕見，恐引北京報復接待的相關國家。

報導指出，蕭美琴是應歐洲議會議員、對中政策跨國議會聯盟 (IPAC )歐盟共同主席萊克斯曼（Miriam Lexmann）、庫塔（Bernard Guetta）邀請發表演說，專注在維護台海和平與穩定議題。



而在IPAC現場，蕭美琴演說時強調，台灣是多元化社會，重視公開對話、負責任的政府、公平選舉，以及信仰和言論自由，並相信真理不是由演算法或獨裁者定義，國際規則也非菜單，而是和平共存的基礎。



蕭美琴提到，由於來自中國的軍事和安全壓力與日俱增，台灣致力於增加國防投資，目標是在2030年達到GDP5%的國防支出，重點為「全社會防衛韌性」，社會各部門都會參與其中，從網路防禦、應急響應到民防準備。

廣告 廣告



蕭美琴說，台灣期待至少四個領域的深化合作，包括貿易與技術合作、全社會安全韌性、全球包容，最後是台灣海峽的和平。她強調，台灣海峽的和平對全球穩定和經濟持續發展尤為關鍵，國際社會反對以武力單方面改變現狀的立場未曾改變，一個更強大的台灣意味著更穩定的印太地區、也將帶來更安全的世界。

(圖片來源：IPAC社群X)

更多放言報導

接受德國公媒專訪... 蕭美琴談中國威脅、重提「戰貓精神」：貓被逼到牆角也會反擊...籲國際社會共同合作「善待台灣這隻貓」

蕭美琴心繫花蓮9天3度勘災！喊話中央地方合作：救災人員仍持續搜救、願這塊土地的傷痕早日癒合