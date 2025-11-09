台灣副總統首次！蕭美琴IPAC年度峰會發表演說 外交部致謝

政治中心／游舒婷報導

比利時首都布魯塞爾於7日舉辦對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年度峰會，賴清德總統指派副總統蕭美琴前往，並在歐洲會議殿堂發表演說。今（9）日外交部發文，特別感謝IPAC對台灣的持續關注與堅定支持。

外交部指出，蕭美琴副總統11月7日由林佳龍部長陪同下，應邀出席在歐洲議會舉行的IPAC布魯塞爾年會，並在歐洲議會殿堂發表演說，同時這也是台灣副總統的第一次，意義非凡。

外交部說明，在年會中，蕭副總統以「台灣是世界動盪變局中的可信賴夥伴」為題發表演講，呼籲全球民主國家共同合作，並強調台灣位於民主前線，是全球先進科技製造與民主供應鏈的關鍵角色，也身為可靠及負責任的國際夥伴，願與各國加強合作，成為守護全球和平、繁榮與民主不可或缺的力量。演講完畢後，全場所有人起立鼓掌。

同時，蕭副總統也特別感謝IPAC長期挺台立場，期盼未來繼續深化貿易與科技合作。外交部提及，IPAC歐洲議會共同主席Miriam Lexmann（歐洲議會總務長）、Bernard Guetta（歐洲議會外交委員會議員）、IPAC執行主任Luke de Pulford等人都相當熱情歡迎蔡副總統與林副總統的到訪。最後，外交部也誠摯感謝IPAC對台灣的持續關注與堅定支持。

