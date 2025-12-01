台灣創下最強佳績！KeyForge世界賽奪下冠軍、四強、八強 胡奕寧封王奪冠寫下歷史新頁！

代表台灣出征KeyForge Celebration 2025的選手們比賽後合影紀念，由右至左為：徐志遠、鄧振東、胡奕寧、廖威智。

美國明尼蘇達州於11月6日至9日舉辦的《鍛鑰者 KeyForge》年度官方賽事「KeyForge Celebration 2025」，集結來自11國、幾乎清一色為各國國家賽或巡迴賽冠亞軍的頂尖強者，點燃全球競技卡牌圈的最高決戰。在這個象徵榮耀的舞台上，台灣代表隊全面爆發，其中29歲選手胡奕寧（Willy）更在「統御賽制」一路擊敗歐美強敵、強勢奪下世界冠軍，寫下台灣《鍛鑰者》史上最重要的勝利之一。

《鍛鑰者 KeyForge》由《魔法風雲會》創作者 Richard Garfield 打造，以「每副牌組皆獨一無二」為核心設計。不自由組牌的機制讓玩家無法靠「環境套牌」取勝，而是比拼對牌組的理解、臨場判斷以及穩定度。入門簡單但深度驚人，使其成為全球最具策略性的競技卡牌遊戲之一。

胡奕寧憑著全方位蒐集資訊、練習與縝密的判斷，最終在統御賽如願獲得冠軍。

本次奪冠的胡奕寧，自接觸《鍛鑰者》以來已深耕六年。他從蒐集世界賽可能出現的牌組、在TCO進行反覆模擬、建立牌組對局筆記，到與隊友們密集討論策略，幾乎以專業選手的模式備戰。世界賽期間，他以沉穩節奏逐一突破各國強敵，最終以7勝1敗站上世界之巔。他坦言：「很感謝自己一路堅持下來，終於把世界冠軍帶回台灣。」

來自台中的徐志遠，平時是「MyChill」遊戲聚會空間的老闆，憑著多年經驗與賽前不停練習，最終拿到了現開賽制四強的佳績。

現開賽制四強的台灣選手徐志遠，是台中MyChill遊戲聚會空間的老闆，也是中部玩家的重要支柱。不僅平時在店內推廣桌遊、提供練習場地，他這次更一起參與賽前陪練，協助分析對局、模擬世界賽可能遇到的狀況，讓隊友能在賽前達到最佳狀態。他表示：「雖然因判定方式失去晉級資格，但也因此學習到更嚴謹的操作方式，希望下次能取得更好的成績！」

在「聯盟賽制」闖進世界八強的廖威智，更是為台灣寫下另一個里程碑——這是亞洲選手首次挑戰聯盟賽制並成功挺進世界八強，展現亞洲玩家在該賽制的實力突破。而本次代表隊旗手鄧振東，也在整個旅程中扮演不可或缺的角色。除了協助陪練、在會外賽中與隊友同步磨練牌組，他也成為團隊的精神支柱，讓其他選手在面對世界級壓力時保持穩定心態。他表示：「參加世界賽一直是我的夢想，真的很開心能夠見證台灣奪得世界冠軍，也很榮幸能擔任旗手讓台灣國旗站上世界，台灣真的很強！」

本次三大賽制全進複賽，創下台灣選手在KeyForge世界賽的最佳紀錄，圖為獲勝後選手們開心慶祝。

【台灣三大賽制全進複賽】

統御賽制 世界冠軍：胡奕寧

現開賽制 世界四強：徐志遠

聯盟賽制 世界八強：廖威智

【12 月全國賽登場！】

在台灣於世界賽締造史上最佳成績之後，熱度持續延燒！我們希望能舉辦Keyforge全國聯賽一起同樂，不論你是新手或老手，邀請所有玩家一同延續這股屬於台灣的榮耀時刻！本次賽事採用 「現開聯盟 x 先知洞見」；讓更多平時較少參賽的玩家也能參與競技、感受比賽樂趣。

報名費 1200 元 （含三組九季卡包） 名額限24位 將於12／20下午13：30開打。冠軍可獲得獎盃、獎金2000元、VT25卡包與卡盒等豐厚獎勵，並加碼抽獎讓各位參賽者都有機會帶走好禮！

更多賽事資訊請關注 Facebook : My Chill遊戲聚會空間。