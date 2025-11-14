台灣創作者協會正式成軍 凝聚各地生力軍注入創作社群新活力

《圖說》台灣創作者協會日前舉行成立大會，成功凝聚一群來自各地的創作者力量，為台灣內容創作社群注入新活力。（圖／台灣創作者協會提供）

【民眾新聞網方健龍綜合報導】「台灣創作者協會」日前在葉綠宿茶覺旅台中站前館舉行成立大會，此次大會不僅宣告協會正式成立，更凝聚一群來自各地的創作者力量，為台灣內容創作社群注入新活力。

在與會會員進行不記名投票後，台灣創作者協會正式選出第一屆理監事團隊，包括9位理事與3位監事，經過熱烈討論與友善互動後，由「Coco」林思妤榮任第一屆理事長眾望所歸，現場更響起一片掌聲與愉悅聲，大合照中洋溢著喜悅與期待。

當選創會理事長林思妤表示，協會的成立，是創作者同儕間一個重要里程碑。未來希望藉由協會平台，連結更多創作資源、促進跨領域合作，並提升台灣創作者在國際舞台上的能見度。出席與會的創作者也紛紛表示，能在這樣友善而務實的環境中彼此交流，也對協會後續發展充滿期待。

台灣創作者協會表示，此次成立大會標誌著台灣創作者社群邁出重要一步。該協會的宗旨包括促進創作者之間的交流合作、提升內容創作品質、建立資源共享平台，及推動創作環境的友善與可持續發展，理監事團隊將肩負這些使命，期盼在未來為會員與產業帶來更多助力。

台灣創作者協會指出，此次特別感謝來自台灣各地的廠商慷慨贊助：享譽盛名的宜蘭朝鋒餅舖提供牛舌餅，及台東青澤的琪瑪酥，這兩家廠商的用心贊助，不僅讓與會者帶回美味點心，同時也彰顯了協會與產業連結的良好開端。

主辦單位特別向葉綠宿茶覺旅台中站前館致謝，該館以其優雅舒適的環境，為與會者提供溫馨聚會的場域。會場精心準備了精緻甜點、水果與飲品，讓參加者在輕鬆氛圍中交流、分享創作心得。

創作者協會指出，理監事團隊將於近期召開首次理監事會議，確定未來的策略規劃與活動日程，包括會員招募、公眾活動、資源工作坊等，以期創造更多實質效益。同時也歡迎有志於創作、內容發佈、影像媒體、寫作經營、公眾演講等領域之創作者加入，共同打造更具影響力的創作者生態。

此次活動透過專業又溫馨的方式，為創作者社群建立了重要的齊聚平台。創作者協會用實際行動，寫下台灣創作圈新章節，也為產業未來注入了可能性。值得期待的是，隨著理監事團隊的展開運作，他們將如何串聯資源、凝聚創意、共創影響力。