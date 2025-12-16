台灣創投圈大洗牌！企業創投主宰逾7成資金，傳統創投為何面臨「看得到吃不到」危機？

根據台灣新創資訊平台FINDIT統計的數據顯示，台灣的企業創投（CVC）參與的案件比率從2019年的53.9％一路攀升，到2024年已占比高達70.7％，到了2025年第1季更來到73.2％。相比全球的企業創投平均落在20至30％的比率，台灣的企業創投顯得相當活躍。

該怎麼解讀這個獨特的現象？

首先要釐清企業創投的定義。台灣經濟研究院研究六所副所長范秉航表示「其實我們的選擇是C（企業）＋企業創投（CVC）。」他補充，金控比較是財務性投資，行為模式更像創投（VC），因此不被計入企業或企業創投。

AVA安發天使投資共同創辦人暨執行長方俊傑則表示，如果將「非對外募資」的資金定義為企業創投，那麼金控其實也可以算是企業創投的一部分，這部分占比就會更大。

無論如何，這些現象都實在反映一個狀況：台灣的創投資金嚴重缺乏，與台灣市場大小的天花板限制有關。

相較於美國動輒6到8段的資金鏈，台灣的資金鏈非常短，大致只有早期的天使輪和種子輪、成長期的Pre-A輪和A輪、成熟期的B輪，以及上市、併購4段而已。「由於台灣的資金鏈太短，所有想投資新創的人都擠在了Pre-A到A輪之間的『主戰場』，而真正的B輪案件1年可能不到5個。」方俊傑解釋。

當所有人都擠在同一個戰場上，新創在選擇投資人時，企業創投因其獨特的策略性優勢而更受青睞，主要原因在於，企業創投擁有場域、驗證環境與策略能力，比創投這類純粹的財務投資人更具吸引力。

另一方面，當台灣的上市案稀少時，又反映出另一個現實的問題：創投無法創造高財務回報。

BN368創業大調查觀點2-2 圖/數位時代

創投低回報難服眾，CVC順勢手握定價權

范秉航認為，當創投只能提供3倍、5倍的回報時，對於像是金控這樣的主要有限合夥人來說，似乎也沒有必要將資金交給創投管理。

針對此現象，方俊傑更直言，「既然IPO（首次公開發行）前的晚期投資的資訊透明度高，且各家金控們自己就擁有券商、4大會計師事務所等內部資源，他們可以自行完成投資，並能享受與外部創投一模一樣的案源的時候，我為什麼要把錢交給創投？」

在創投拿不到錢、市場天花板又不夠高的情況下，這個競合關係就會失衡。「創投的任務是把市場價值拉高，而企業創投則不希望市場價值太高，因為企業創投才能擁有更大的利潤空間，甚至有機會進行策略性併購。因此，台灣新創目前這種狀況，讓企業創投手握了市場上的定價權。」范秉航補充道。

相比國際企業創投的情形，中華開發資本創新投資事業群主管暨董事總經理郭大經表示，由於美國的創投比較強勢，企業創投通常投資不到早期新創，因此多為常青型基金（evergreen fund），不追求短期退場壓力。

日本方面則相反，追求財務回報的比例不高，大多數企業創投是幫母公司尋找新的方向，進行策略布局，因此日本企業創投的單筆金額不高，但交易件數很多。「台灣企業創投的性質可以說是介於二者之間，可是台灣市場也不大，所以新創無法走出國際，最終還是會被企業創投放棄。」郭大經表示。

台灣VC自救圖存！水平＋垂直擴張打造本土新星

值得注意的是，台灣的創投們也正在改變自己的投資型態以「自救」。

例如，AVA安發天使投資在今年4月成立「A2Growth Launchpad」加速器計畫；永續影響力投資SIC成立無年限的「永續創業者一號投資股份有限公司等，都是為了打破既有困境，從水平（投資階段）和垂直（影響力）進行擴張，除了創造更多案源之外，同時也希望放寬自己的投資選擇和多元性，延長「養案」的時間，當有成功案例出現，就可以吸引更多投資人誕生。

AVA安發天使投資 圖/AVA安發天使投資

永續影響力投資SIC 圖/永續影響力投資SIC

這個發展，其實和國際創投們捨棄創投基金的形式、改以更自由的常青型基金和註冊投資顧問（RIA）類似，都是為了更高的投資靈活性，只不過觀察下來，國際創投更多是為了長期持有好的投資案。

回看台灣現況，我們仍然在努力「開源」的階段，藉由更多資源的投入，一步步打造屬於自己的明星新創。

責任編輯：蘇柔瑋

