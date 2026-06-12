將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

台灣創新實力光耀國際！先進材舉辦永續論壇越南登場

文／獨家報導 編輯部

台灣的綠色研發實力讓東南亞產業界驚豔！尤其，全球半導體產業正迎來技術突破與淨零碳排的雙重挑戰，先進材公司為深化國際產學合作並輸出台灣高教經驗，日前在越南胡志明市舉辦「半導體下世代技術暨綠色材料永續論壇」，聚焦半導體產業在「技術發展」、「減碳商品化」與「產業實務人才培育」議題。值得一提的是，先進材公司發表最新的「竹纖維生質複合材料」，展現永續材料導入半導體級高科技應用的卓越成果。

廣告 廣告

「半導體下世代技術暨綠色材料永續論壇」除了邀請半導體、碳管理與人才培育領域專家進行專題分享外，先進材也於現場發表綠色材料新產品，展現竹纖維生質複合材料導入半導體級高科技產業應用的創新成果。

▲清華大學林本堅博士。(圖/主辦單位提供)

隨著全球半導體產業邁入下一個關鍵十年，產業競爭已不再只侷限於先進製程、效能提升與供應鏈效率。面對淨零轉型、ESG要求與低碳製造趨勢，材料本身的低碳化、可循環性與環境衝擊，正逐漸成為高科技產業升級的重要課題。減碳不再只是企業責任，更是產業競爭力的一環，然而，材料也不只是支撐技術的基礎，更可能成為決定未來產業轉型速度的關鍵。

先進材長期以「以竹代塑」為核心使命，致力於開發竹纖維生質複合材料，並將天然材料透過配方技術、製程設計與應用驗證，推動至食品級包材、電子級包材及半導體相關應用場域。不同於一般環保替代材料，先進材希望證明永續材料不僅能回應減塑、減碳與減廢需求，更能透過材料工程與技術創新，成為半導體級高科技產業的創新解方。

▲美利堅大學蘇義淵博士。(圖/主辦單位提供)

該論壇最大亮點之一，是難得邀請到國立清華大學半導體研究學院院長、中央研究院院士林本堅博士親臨現場分享，從半導體產業成長要素出發，解析技術突破與產業未來發展方向。林本堅博士以「使半導體產業成長的要素」為題，從全球半導體發展關鍵解析技術突破與產業成長動能，為論壇帶來極具高度與前瞻性的專業觀點。

同時，該論壇也邀請國際環境法與溫室氣體減量政策專家蘇義淵博士，探討「半導體產業減碳措施商品化的建議」，從法規、碳市場與ESG角度，說明減碳成果如何轉化為具體商業價值，以及邀請明新科技大學校長呂明峯，以「如何提升半導體產業實務人才之培育量能」為題，從人才培育與產業需求角度，補足半導體永續轉型中的關鍵缺口。

活動另一項重要亮點，是先進材於現場舉辦綠色材料新產品發表會，展示半導體領域永續材料應用成果。先進材表示，綠色材料若要真正進入高科技產業，必須從概念倡議走向材料性能、應用驗證與商業落地。本次新產品發表，象徵竹纖維生質複合材料從一般包材應用，逐步邁向電子級與半導體級應用場景，也代表永續材料正從「環保替代品」提升為「高附加價值產業材料解方」。

▲先進材公司發表最新的「竹纖維生質複合材料」，展現永續材料導入半導體級高科技應用的卓越成果。(圖／主辦單位提供）

先進材創辦人徐惇穎表示，半導體產業的下一階段競爭，不僅是製程與技術的競爭，也將是材料、碳管理與供應鏈永續能力的整合競爭。徐惇穎希望讓產業看見天然關鍵材料經過技術配方與工程化設計後，具備進入高規格產業應用的可能性，並透過本次活動，具體展現公司在永續材料高值化、半導體應用及低碳轉型解方上的研發成果。

該活動不只是論壇交流，更是一場從技術趨勢、材料創新到商業落地的完整對話。先進材表示，期待透過專家觀點、產業案例與產品展示，推動更多高科技產業重新思考材料選擇與減碳策略，讓永續材料不只停留在環保訴求，而能真正成為半導體與高科技產業邁向淨零轉型的重要力量。

先進材股份有限公司成立於2020年，以「以竹代塑」為核心使命，專注於竹纖維生質複合材料之研發與應用。公司致力於將永續材料導入食品級、電子級與高科技產業應用，透過材料配方、製程技術與碳數據管理，協助產業推動低碳、循環與永續材料解方。