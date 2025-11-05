台灣創新技術博覽會吸引65國逾5萬人次齊聚 見證AI跨域創新能量

鈺創科技展示「MemorAiLink-AI記憶體平台 &『AI+』次系統方案」強化異質系統整合，提升AI運算效能與能效。

▲鈺創科技展示「MemorAiLink-AI記憶體平台 &『AI+』次系統方案」強化異質系統整合，提升AI運算效能與能效。

二O二五台灣創新技術博覽會（TIE）於十月十八日圓滿落幕，三天展期吸引來自六十五國、逾五萬人次熱烈參與，現場交流熱絡、成果豐碩。今年以「AI跨域創新 智慧驅動未來」為主軸，集結來自十九個國家、共四百四十二家國內外企業與學研機構，展出超過一千一百項尖端技術與創新成果，全面展現臺灣跨領域的創新能量。

廣告 廣告

本屆以「AI 生態系 串流百工百業」為策展核心的創新經濟館，集結七十八家廠商參展，展示一百七十一項，跨「半導體」、「智慧機械」、「次世代通訊」、「精準健康」、「能源轉型」五大子題的創新研發成果，其中二O二五大阪世博TECH WORLD館的互動顯示技術，也在館內展出，讓民眾在臺灣就能親身體驗國際級的科技展演。

此外由鈺創科技發表的「MemorAiLink-AI記憶體平台 &「AI+」次系統方案。是一種能讓不同系統之間的記憶體與封裝技術更好整合的AI平台。它把不同種類的運算系統，以及專門為AI設計的記憶體晶片（DRAM）結合在一起，透過特製的控制晶片和封裝技術，讓AI運算更快、更省電，也能讓不同裝置之間更順暢地合作。工研院展示的「聚合多元資源VPP技術驗證平台」，利用虛擬電廠技術，把各地的太陽能、風電與儲能設備整合成一座「看不見的發電廠」，可依電力需求自動調整供電與儲電，讓電網更穩定。