台灣勇奪第18座世界冠軍！吳沛憶親自向賴總統爭取 東園少棒郵票熱血發行

即時中心／顏一軒報導

台北市萬華東園國小少棒隊2025年遠征威廉波特世界少棒錦標賽奪冠，為台灣拿下睽違29年的第18座世界冠軍。對此，民進黨立委吳沛憶今（11）日表示，這座冠軍是孩子們日復一日訓練，以及教練團、家長和社區相挺，一球一球拚出來的榮耀，因此她當面向總統賴清德爭取發行冠軍紀念品；賴總統也於去年9月接見東園少棒時拍板由中華郵政製作紀念郵票、郵摺，並於昨（10）日正式發行。

吳沛憶指出，為讓郵票、郵摺設計貼近東園少棒球隊故事與情感，她去年邀集劉耀仁議員及中華郵政赴東園國小，與張鍾榮校長、賴敏男總教練及家長會長黃美綾共同討論設計方向，盼讓冠軍榮耀及孩子們在球場上拼搏的身影，成為永恆國家記憶。

東園少棒威廉波特冠軍紀念郵票、郵摺。（圖／吳沛憶國會辦公室提供）

歷經數月討論並取得世界少棒聯盟授權，中華郵政於2月10日發行「2025威廉波特世界少棒冠軍紀念郵票」一套2枚，主題為「最強團隊」與「榮耀時刻」，呈現球員拚戰英姿與團隊精神、記錄台灣自1969年起18次奪冠歷程；亦配合發行多款集郵品，包括紀念郵摺、首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡，期盼激勵更多年輕世代投入棒球運動，也讓台灣少棒在世界賽場屢創佳績的傳承與團結精神被更多人看見。

綠委吳沛憶（左3）及民進黨台北市議員劉耀仁（中）等人合影留念。（圖／吳沛憶國會辦公室提供）

吳沛憶強調，這份紀念不只是慶祝勝利，更是支持孩子們的汗水與夢想。她會持續在立法院爭取資源校園體育與基層賽事資源，讓孩子們有更好的訓練環境、有更多站上世界舞台的機會。





