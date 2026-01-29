台灣動作遊戲《炎姬》歷經多年開發！確認3月發售 公開豪華聲優陣容與角色情報

由台灣獨立遊戲團隊夕暮工作室（Crimson Dusk）開發、Playism 發行的 3D 動作遊戲《炎姬》（Homura Hime），在今年 2026 台北國際電玩展期間正式宣布，將於 2026 年 3 月 4 日在 Steam 平台發售！

等待多年，遊戲終於確定發售日期啦！（圖源：炎姬／ Crimson Dusk／ PLAYISM）

本作是一款結合日系動畫風格與 3D 立體彈幕要素的第三人稱動作遊戲，玩家將扮演除妖使「炎姬」，在人與妖共存的世界中，對抗各種妖魔少女，並逐步揭開隱藏在背後的真相。

《炎姬》的開發歷程相當漫長且充滿挑戰，最初是由製作人「小牛奶」於大學時期的學生作品起步，早在 2018 年高雄放視大賞首次公開原型時就引起大量關注。隨後於 2020 年正式成立工作室投入開發，期間為了追求更精緻的品質與還原日系動漫的華麗戰鬥表現，發售時程經歷了多次延期與調整。從原先預定 2023 年延後到 2025 年初，到如今終於塵埃落定，這款承載眾多玩家期待的國產作品即將正式與大眾見面。

隨著發售日的公開，官方也同步釋出了豪華的日語配音陣容。主角「炎姬」將由楠木燈（楠木ともり）飾演，其他重要角色則包括石見舞菜香、菲魯茲·藍（ファイルーズあい）….等多位知名聲優參與演出。目前《炎姬》已經在 Steam 平台釋出體驗版供玩家試玩，有興趣的玩家可先將遊戲加入願望清單，準備在明年春天展開一場斬妖除魔的冒險！