台灣動作障礙學會以畫筆描繪希望 病友創作展現勇氣與共融力量
▲台灣動作障礙學會的第一屆巴金森繪畫比賽，吸引眾多病友、創作者、家屬及醫護團隊共同參與，一起以藝術展現巴金森氏症病友的生命韌性。（圖：台灣動作障礙學會提供）
隨著台灣邁入高齡與超高齡社會，巴金森與動作障礙疾病已成為越來越受到關注的重要議題。這類疾病不僅影響身體功能，也牽動病友在情緒、家庭關係與社會參與上的多重挑戰。為促進社會理解並看見病友的真實生命面貌，台灣動作障礙學會今年首次舉辦「第一屆全國藝文比賽—巴金森繪畫比賽」及頒獎典禮，透過藝術創作展現病友面對生活的勇氣與韌性。
本屆比賽共吸引207件投稿作品，參賽者橫跨國小學童至成年病友及其家屬。作品主題豐富，從生活場景、家庭陪伴到自我重建皆有涵蓋。評審團也表示，本屆作品不僅情感真摯，在繪畫技巧、色彩運用與構圖表現上也令人驚豔。有的作品筆觸活潑，有的細膩沉穩，也有創作者以象徵意象呈現生命故事，展現出在藝術語言上的多元表現。評審意見指出：「作品以細膩的筆觸書寫自己的生命歷程，讓人深受感動。創作者對創作的熱愛與堅持，在畫面中表露無遺，構圖完整而真誠，讓觀者能感受到其中的觸動與韌性。」
台灣動作障礙學會長期投入動作障礙疾病的教育推廣、臨床實務交流與病友支持。重視病友與家屬在日常生活中的心理支持與社會參與。台灣動作障礙學會理事長 葉篤學表示：「全國繪畫比賽的初衷，是希望讓病友透過藝術語言展現情感與生命故事，使社會能更理解他們的內在力量，同時，也希望透過精細的繪畫動作，協助病友在創作過程中進行手部靈活度與專注力的訓練。」
台灣動作障礙學會近年推動「整合式照護」理念，強調從臨床醫療延伸至心理、情緒支持與生活陪伴的重要性。而藝術創作更是其中之一，繪畫活動有助於改善患者的手部精細動作、訓練認知功能，並提供表達自我與抒發情緒的重要管道，使照護歷程從「臨床治療」走向「生活陪伴與自我重建」。
其他人也在看
【2025年12月活動推薦】新北歡樂耶誕城、跨年晚會、礁溪溫泉燈花季、草莓季、溫泉季、落山風藝術季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了12月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，12月有新北歡樂耶誕城、跨年晚會、沐心泉白雪木花季、礁溪溫泉燈花季、內湖草莓季、大湖草莓季、落山風藝術季、碧潭地景水豚君...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 2 週前 ・ 發起對話
臺南總舖師四季辦桌冬季場壓軸登場 於百年古蹟品味冬藏風土饗宴
2025臺南總舖師四季辦桌冬季場13日中午於百年國定古蹟－山上花園水道博物館登場，現場席開百桌，為今年四季辦桌系列活動畫下壓軸篇章；市長黃偉哲、觀光旅遊局長林國華、文化局長黃雅玲、新聞處長蘇恩恩、山上區長王上宜、立委郭國文及議員李文俊、臺南市立博物館長何秋蓮及各觀光公協會代表均出席，現場也穿插有獎徵答，氣氛熱鬧溫馨。黃偉哲市長表示，看到現場人潮洶湧，可見四季辦桌活動深受民眾喜愛，感謝長期協助推動台南觀光的各界夥伴，也肯定觀旅局與文化局的用心規劃；四季辦桌冬季場選在秋收冬藏之際舉辦，正是品味臺南豐饒物產的最佳時節，地點則特別選在水道博物館，推出包括牛肉湯、台灣鯛及各式當令水果，不僅吃得飽、吃得巧，也能欣賞古蹟風光，讓味覺與視覺同時滿足，也邀請民眾餐後在園區散步，細細感受百年 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
東勢歡樂耶誕城賞燈+「賞雪」 豐原廟東生活節週六日嗨玩
耶誕節將至，「2025共下愛東勢歡樂耶誕城」活動今天（13日）在客家文化園區登場，集結在地團體、街頭藝人，將台中山城東勢打造成充滿幸福氣氛的耶誕小鎮，客家文化園區耶誕樹入夜亮燈，成為山城耶誕賞燈首選。東勢客家文化園區廣場湧入人潮，遊逛市集，與耶誕樹及裝置藝術拍照，感受耶誕節慶氛圍。東勢區公所爭取經濟自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
最浪漫光影盛宴！ 沙鹿嘉年華開幕首日湧入2萬人次
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】2025沙鹿嘉年華以光影藝術、水舞與節慶童話為主題，規劃16座特色燈區，打互傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
澎湖家扶歲末送暖親子園遊會熱鬧登場 千人不畏低溫齊心響應
本次活動，府會及澎湖各區皆熱情響應，照顧澎湖地區家庭，不分你我，同聲齊喊，「寒冬暖暖 幸福滿滿」、「行動抗貧、 […]觀傳媒 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
〈生活休閒〉台東原民人文和自然生態之旅
台東以原鄉部分和自然風光為主，知本鹿寮工作坊由台東建和部落青年改造閒置老鹿寮而成的青…中華日報 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
桃園市社區心理衛生中心打造心願聖誕樹 拍立得照片掛滿祝福暖心登場
桃園市社區心理衛生中心在充滿聖誕暖心氛圍的12月份，結合本市5處社會住宅辦理「聖誕暖心互動活動」，透過趣味闖關、心願小卡及拍立得留影等活動，以更親民、更輕鬆的方式將心理健康的概念帶入社區，陪伴居民在歲末感受支持與溫暖。本月於楊梅一號社宅、中路三號社宅、平鎮一號社宅、八德二號社宅及蘆竹二號社宅等活動現場，桃園市社區心理衛生中心設置象徵祝福與希望的「心願聖誕樹」，邀請住戶在「心願小卡」上寫下願望、給自己加油鼓勵的話語或送給親友的祝福，再將小卡掛上聖誕樹，寄託心意並傳遞正向力量。心衛中心同仁亦自創活潑趣味的「Merry Merry 猜」互動遊戲，與民眾一同挑戰，活動氣氛熱絡。此外，現場也提供拍立得服務，讓民眾即拍即留紀念照片，並可同步上傳分享，將溫暖從線下延伸至線上，讓社區心理衛生中心更深入社區、貼近民眾。衛生局賈蔚局長12月14日至八德二號社宅參與活動，與民眾共同度過愉快又溫馨的聖誕夜。賈局長表示，桃園市目前已成立5處社區心理衛生中心，讓心理健康議題不再遙遠，而是逐漸融入民眾的日常生活。未來衛生局將持續於本市其他地區布建社區心理衛生中心，並以多元形式活動深化社區互動，打造友善、可近性的心理台灣好新聞 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
艋舺龍山寺開放點燈 民眾不畏低溫徹夜排隊
台北市 / 綜合報導 台北市艋舺龍山寺，今（15）日起開放現場排隊點燈，每天限量發放800張號碼牌，吸引不少民眾不畏低溫前往排隊卡位，還有民眾從8號開始就與親友不斷輪班，為的就是要保住第一位，搶得頭香。天還沒亮，大批民眾不分男女老少，不畏冷氣團發威，穿著厚重衣物戴起毛帽口罩，坐在自備的板凳上，一邊排隊一邊聊天，這裡是台北市艋舺龍山寺，每到歲末年終許多人會前往廟宇點燈，替新的一年祈福。今（15）日龍山寺開放現場排隊點燈，早上6點發號碼牌7點開始辦理，一路持續到17日，不少民眾早在清晨就排隊卡位，而排在第一位搶頭香的林小姐，從8號就開始與親友輪班，更是連15年都前來點燈，民眾林小姐說：「大概就從8日開始排，最主要是(點)藥師燈，再來就是平安燈，平安燈就是保平安，全家平平安安。」點燈要點什麼燈？其實大有學問，以龍山寺為例，文昌殿與聖母殿，都可以點光明燈，差別在一個是祈求智慧增長，一個是事業順利，點藥師燈希望能消災延壽，病痛趕快消失不見，財神燈則祈求生意可以興隆，吉祥燈常保安康，平安燈則希望闔家平安。工作人員說：「啊拿了號碼牌。」時間一到工作人員拉開鐵門，民眾紛紛前來領取號碼牌，每天的號碼牌限量800張，每人限領一張，為了求平安保安康，民眾漏夜排隊替家人親友祈福，希望來年順順利利。 原始連結華視影音 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
台東縣秘書交流協會 募集139袋血液解血荒
由台東縣秘書交流協會主辦的「114年秘書傳愛 點亮台東反詐騙公益活動」，結合台東縣各級民意代表與台東縣警察局共同參與，成功展現公私攜手推動公益的行動力。活動由台東縣秘書交流協會理事長池明華帶領協會成員發起，號召民眾一同參與，將捐血行動與反詐騙宣導結合，透過現場解說與互動方式，協助民眾認識常見詐騙手法自由時報 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
日籍夫嫌薑母鴨店桌椅「難坐」 吳怡霈父犀利回覆網笑翻
日籍夫嫌薑母鴨店桌椅「難坐」 吳怡霈父犀利回覆網笑翻EBC東森娛樂 ・ 3 小時前 ・ 5
赤馬年要來了！命理師示警「4生肖犯太歲」 3招化解厄運
今年即將進入尾聲！命理老師柯柏成也點名4生肖明年犯太歲，運勢起伏變動較大外，談好的事情常面臨不可預期的變化，且關係易出現破裂，甚至情感上容易出現競爭對手，並曝光化解厄運方式。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 45
馬桶公司買炸藥？顧立雄怒回這句 他傻眼了
[NOWnews今日新聞]室內裝修公司「福麥國際」以5.7億元得標國防部RDX炸藥採購標案，被藍營質疑、砲轟「綠友友圖利」，國防部長顧立雄今（15）日接受媒體聯訪時開嗆，「去計較這個公司的名字就會讓他...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 60
冷氣團發威！全台成「凍蕃薯」 未來一週天氣變化一次看
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導冷氣團持續發威！中央氣象署預報員曾昭誠今（14）日下午指出，受到大陸冷氣團影響，預計今晚到明（15）日清晨會是這波冷氣團氣溫最低的時間點；明日白天冷氣團會減弱，各地的氣溫也會明顯回升。另外，下週三（17日）、四（18日）將會有另一波東北季風，但是不會有這波冷氣團強。民視 ・ 23 小時前 ・ 3
半導體軍火庫／從最不賺錢「電子部」 崇越靠這浪潮搖身一變年營收600億元
半導體材料整合服務龍頭崇越科技，今年累計營收已突破600億元刷新紀錄。然而，這家現為各大半導體廠重要供應鏈的公司，其前身竟是原公司裡最不賺錢的「電子部」。崇越科技董事長潘重良回憶，當年他與崇越科技創辦人、前經濟部長郭智輝都在崇越貿易工作，因為跟原公司理念不合而分道揚鑣，一夥人出來創業成立崇越科技。潘重良強調，當年正是郭智輝的獨到眼光，看準半導體產業即將起飛，看著半導體進展不斷加速，他也堅信「時機已經到了」。鏡報 ・ 10 小時前 ・ 10
艾怡良《整形過後》上圍全露登熱搜 網友驚太猛了
金曲歌后艾怡良在《整形過後》獻出戲劇處女秀，登場就以「上圍全露」的畫面震撼觀眾成收視亮點，即便畫面已打上馬賽克，仍衝擊力十足，一播出立刻登上Google熱搜，PTT台劇版熱議，網友驚呼「真的全露嗎？太猛了！」中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
認真吃飯也能瘦，孫儷「乾淨飯」減肥法太神！鄧超跟著吃「腰圍狂瘦4公分」，九宮格減脂餐菜單大公開
孫儷「乾淨飯」原則：每天吃飽飽才是戒零食的關鍵孫儷在分享中特別強調了一個減肥者常忽略的重點：「現在的我每天吃的飽飽的還不胖，每天食慾超穩定，一天都沒有吃零食的念頭。」 這句話道出了「乾淨飯」的精髓。當正餐攝取了足夠的營養與熱量，身體就不會發出「飢餓訊號」去...styletc ・ 6 小時前 ・ 2
習近平國師稱：統一後10年「台北達中國二線城市水平」？陳揮文1句酸爆
中國妄想統一台灣，日前總統賴清德就提到，中共將以「2027年完成武統台灣的準備」為目標，也讓台海局勢再度引發高度關注。有習近平「國師」之稱的上海復旦大學中國研究院院長張維為，12月9日公開在節目中談及對台政策，聲稱「統一後10年內讓台灣達到中國二線城市水平、15年達到上海水平」。對此，政治評論員陳揮文就反問，「大陸的言論自由、新聞自由，哪一年才能達到台灣的水平」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 436
把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」 全台再急凍時間曝光
氣象署先前就預報，週日晚間至今（15）日清晨將會是最冷的時間，很多民眾一早起來就能感受到陣陣寒意。對此，天氣風險公司的氣象專家吳聖宇提醒，大陸冷氣團今日白天起逐漸減弱，今、明天氣較穩定，但週三、四東北季風會再增強，4地降雨機率提高。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 1
目標價100元無望了？這「記憶體指標股」慘摔近半根 爆量42萬張登成交王
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（15）日開低78.23點至28,119.79點，最低一度下挫513.15點至27,684.87點，終場收在27,866.94點，下跌331.08...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 3
33歲清大女薪水39K想轉職 網友一看行業狂嘆：已經很頂了
該女子在文中指出，自己是清大社科院畢業，現在的工作內容包括美編、做影片，每天工時早八晚五準時上下班，地點離家步行4分鐘，但是薪水只有39000元。她坦言，在瀏覽許多分享高薪行業的資訊後，愈發覺得自身收入偏低，開始思考是否應該轉換跑道，於是決定上網徵詢大家意見。...CTWANT ・ 10 小時前 ・ 37