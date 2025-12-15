台灣動作障礙學會以畫筆描繪希望 病友創作展現勇氣與共融力量

台灣動作障礙學會的第一屆巴金森繪畫比賽，吸引眾多病友、創作者、家屬及醫護團隊共同參與，一起以藝術展現巴金森氏症病友的生命韌性。（圖：台灣動作障礙學會提供）

隨著台灣邁入高齡與超高齡社會，巴金森與動作障礙疾病已成為越來越受到關注的重要議題。這類疾病不僅影響身體功能，也牽動病友在情緒、家庭關係與社會參與上的多重挑戰。為促進社會理解並看見病友的真實生命面貌，台灣動作障礙學會今年首次舉辦「第一屆全國藝文比賽—巴金森繪畫比賽」及頒獎典禮，透過藝術創作展現病友面對生活的勇氣與韌性。

本屆比賽共吸引207件投稿作品，參賽者橫跨國小學童至成年病友及其家屬。作品主題豐富，從生活場景、家庭陪伴到自我重建皆有涵蓋。評審團也表示，本屆作品不僅情感真摯，在繪畫技巧、色彩運用與構圖表現上也令人驚豔。有的作品筆觸活潑，有的細膩沉穩，也有創作者以象徵意象呈現生命故事，展現出在藝術語言上的多元表現。評審意見指出：「作品以細膩的筆觸書寫自己的生命歷程，讓人深受感動。創作者對創作的熱愛與堅持，在畫面中表露無遺，構圖完整而真誠，讓觀者能感受到其中的觸動與韌性。」

台灣動作障礙學會長期投入動作障礙疾病的教育推廣、臨床實務交流與病友支持。重視病友與家屬在日常生活中的心理支持與社會參與。台灣動作障礙學會理事長 葉篤學表示：「全國繪畫比賽的初衷，是希望讓病友透過藝術語言展現情感與生命故事，使社會能更理解他們的內在力量，同時，也希望透過精細的繪畫動作，協助病友在創作過程中進行手部靈活度與專注力的訓練。」

台灣動作障礙學會近年推動「整合式照護」理念，強調從臨床醫療延伸至心理、情緒支持與生活陪伴的重要性。而藝術創作更是其中之一，繪畫活動有助於改善患者的手部精細動作、訓練認知功能，並提供表達自我與抒發情緒的重要管道，使照護歷程從「臨床治療」走向「生活陪伴與自我重建」。