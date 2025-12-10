台灣動作障礙學會以畫筆描繪希望 病友創作 展現勇氣與共融力量 第一屆巴金森氏症全國繪畫比賽頒獎典禮暨記者會
隨著台灣邁入高齡與超高齡社會，巴金森與動作障礙疾病已成為越來越受到關注的重要議題。這類疾病不僅影響身體功能，也牽動病友在情緒、家庭關係與社會參與上的多重挑戰。為促進社會理解並看見病友的真實生命面貌，台灣動作障礙學會今年首次舉辦「第一屆全國藝文比賽—巴金森繪畫比賽」，並於今日舉行頒獎典禮，透過藝術創作展現病友面對生活的勇氣與韌性。
不只是醫療，更是陪伴——台灣動作障礙學會讓病友被看見
台灣動作障礙學會長期投入動作障礙疾病的教育推廣、臨床實務交流與病友支持。重視病友與家屬在日常生活中的心理支持與社會參與。台灣動作障礙學會理事長 葉篤學表示：「全國繪畫比賽的初衷，是希望讓病友透過藝術語言展現情感與生命故事，使社會能更理解他們的內在力量，同時，也希望透過精細的繪畫動作，協助病友在創作過程中進行手部靈活度與專注力的訓練。」
本屆比賽共吸引207件投稿作品，參賽者橫跨國小學童至成年病友及其家屬。作品主題豐富，從生活場景、家庭陪伴到自我重建皆有涵蓋。評審團也表示，本屆作品不僅情感真摯，在繪畫技巧、色彩運用與構圖表現上也令人驚豔。有的作品筆觸活潑，有的細膩沉穩，也有創作者以象徵意象呈現生命故事，展現出在藝術語言上的多元表現。評審意見指出：「作品以細膩的筆觸書寫自己的生命歷程，讓人深受感動。創作者對創作的熱愛與堅持，在畫面中表露無遺，構圖完整而真誠，讓觀者能感受到其中的觸動與韌性。」
透過這些作品呈現出的創意與感染力，使這場比賽不僅是一項競賽，也讓病友不再只是被照顧的對象，而是生活舞台上勇敢的主角，更是一扇讓大眾看見動作障礙族群藝術視角的窗口。
從照護到理解——醫療、家屬與病友的同行
醫療的核心始終不是單純的治療技術，而是「照顧整個人」，包含身體、情緒、生活與社會需求，每一面向都同樣重要。面對巴金森氏症等長期性疾病，護理團隊在照護上承擔著陪伴病友面對功能退化的挑戰、支持其維持情緒穩定與生活品質，以及協助家屬在照顧旅程中不感到孤單與無助的重要角色。
作為護理學院院長，蔡佩珊院長也分享護理學院多年來深耕社區的服務與研究，從健康促進、疾病陪伴到家庭支持，都與巴金森氏症病友的需求高度契合。正因為在社區中看見許多家庭的照護故事，再加上她自己的父親也是巴金森氏症患者，使她在面對病友與家屬時，格外能夠感同身受。透過第一線照護經驗，看見病友的堅持與努力，也更理解每個生命故事背後的韌性。因此特別肯定此次由學會推動的藝術陪伴理念，讓病友能以創作展現自我，也讓社會以更溫柔的方式理解疾病與陪伴的重要。
圖/本次繪畫比賽背後的重要推手齊聚記者會現場，包含活動主辦、評審團代表及協力單位，共同為病友創作精神加油，盼透過藝術讓社會更理解巴金森氏症。（從左至右廣東工業大學園林學院院長安庾心、台灣鬱金香動作障礙關懷協會理事長潘中道、台北醫學大學副校長蔡佩珊、台灣動作障礙學會理事長葉篤學、加利利國際生醫高級顧問盛寶嘉、台北藝術大學教授郭弘坤）
醫療不止於治療——巴金森氏症照護的新思維
巴金森氏症為慢性、進行性神經退化疾病，常見症狀包括手抖、動作遲緩與僵硬等。隨著醫療與復健技術的進步，病友能透過藥物、復能與多面向照護維持良好生活品質。
本次受訪病友代表李女士表示，近期她接受到北醫曾櫻枝副教授的走路治療課程，從走路姿勢矯正到專注力訓練，都讓她深刻體會到「專注」的重要。對於一般人來說，想到要做什麼便能直接行動，但對於巴金森氏症病友來說，每一個動作都必須拆解成步驟，並做好心理準備。「專注」不僅是心態上的提醒，更是一種有意識的訓練方法，透過心理與口頭的自我提示來維持身體的平衡和動作的穩定，也重新建立生活中的掌控感。
這樣的經歷也呼應了台灣動作障礙學會近年推動的「整合式照護」理念，強調從臨床醫療延伸至心理、情緒支持與生活陪伴的重要性。而藝術創作更是其中之一，繪畫活動有助於改善患者的手部精細動作、訓練認知功能，並提供表達自我與抒發情緒的重要管道，使照護歷程從「臨床治療」走向「生活陪伴與自我重建」。
圖/圖說：台灣動作障礙學會舉辦第一屆全國巴金森繪畫比賽，旨在推廣社會對巴金森氏症的理解，將這份理解變成力量，陪伴更多家庭同行。（從左至右台北醫學大學副校長蔡佩珊、代表病友李碧琴、台灣動作障礙學會理事長葉篤學、代表家屬鄭聲明）
從創作到照護——病友共繪勇氣與希望，展現多元面貌
本次全國繪畫比賽除了以藝術呈現病友的生命力，也讓大眾更具體看見巴金森氏症在日常生活中的挑戰。受訪家屬代表鄭先生分享，他與太太在疾病的不同階段中必須不斷適應，包括面對症狀波動、行動力變化與生活調整。他強調，理解疾病、與醫療團隊保持良好溝通並建立支持系統，是陪伴病友維持生活品質的重要關鍵。
台灣動作障礙學會表示，這類真實經驗與病友的創作精神相互呼應——無論是透過畫筆表達自我，或在家庭與社區支持中尋找節奏，皆展現了巴金森氏症病友與照護者共同面對疾病的韌性。藉由作品展示與故事分享，活動希望提升社會對病程與照護需求的理解，並促進醫療、家庭及社區之間更緊密的合作。
展望未來，台灣動作障礙學會將持續推動病友支持服務、照護教育與社區共融倡議，期盼透過「藝術 × 照護 × 社會共融」的方式，建立更友善的支持環境，讓病友能在社會的理解與陪伴中持續前行。
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為台灣動作障礙學會以畫筆描繪希望 病友創作 展現勇氣與共融力量 第一屆巴金森氏症全國繪畫比賽頒獎典禮暨記者會
其他人也在看
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 6
詹惟中現身預言「今年有2災」！再示警「有事情發生」：救更多人
娛樂中心／巫旻璇報導命理師詹惟中日前以「尖嘴猴腮」貼文被指影射日本首相高市早苗，引發輿論大反彈，他雖火速道歉、刪文，但怒火仍未平息，連帶影響女兒在日本經營的民宿被抵制。詹惟中昨(9日)再度露面拍片，談及面對外界批評的心情，強調「不在乎網路謾罵，只在乎還能救多少人」，更提醒粉絲明年要注意2災。民視健康長照網 ・ 1 小時前 ・ 36
台中核心富人區冷掉？七期豪宅「十年房價空笑夢」平盤微跌：3大關鍵因素揭密｜豪宅報報
近年台中房市強勢走揚，西屯房價一路上攻，但被視為豪宅核心的七期市政特區卻呈現截然不同的走勢，根據實價登錄，七期市政特區豪宅近10年房價微跌0.9%，在高總價門檻、限貸政策與大坪數供給等因素交織下，陷入高檔盤整，市場反應明顯保守。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 8 小時前 ・ 7
黃勇傳轉戰中國城市棒球聯賽 盼把握重返球場機會
（中央社記者陳容琛台北10日電）前中職統一獅內野手黃勇傳確定將前往中國城市棒球聯賽，預計將身披福州海俠戰袍，他今天透過經紀團隊表示，感謝球團給予機會，將繼續努力把握。中央社 ・ 3 小時前 ・ 6
震撼！王世堅今喊「將立委當政治生涯最終站」 力挺這幾人選市長
即時中心／高睿鴻報導面對即將到來的明（2026）年縣市長選舉，民進黨已積極展開布局，尤其艱困選區台北市，誰能挑戰人氣極高、還握有執政優勢的現任市長蔣萬安，無論黨內或外界均有熱烈討論。而根據媒體《TVBS》調查，高人氣北市綠委王世堅，似乎仍是綠營最有挑戰力的人選，民調支持率遠優於其他黨內潛在人選，如吳怡農、沈伯洋、鄭麗君、林右昌等人。但他今（10）天受訪時再次強調，沒意願選市長，且一直將立委當成個人政治生涯最終站。民視 ・ 1 小時前 ・ 70
MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福
大聯盟台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）前陣子完成終身大事，他8日在IG公開與新娘的婚紗照，貼文寫道：「11.7.25 - 娶了我最好的朋友、旅行規劃師、電影情節解說員。我是個幸運的人。」台灣捕手林家正也留言祝賀費仔：「兄弟恭喜。」中時新聞網 ・ 2 天前 ・ 11
不是甜食！營養師曝「1習慣」恐罹糖尿病：很多人都中
糖尿病是國人常見的病因之一。營養師夏子雯分享，有兩名年輕的女病患，抽血數值都很正常，空腹血糖和糖化血色素都在正常範圍，但胰島素阻抗數值都偏高，一問之下才知道，她們都有睡眠品質不佳的問題。對此，夏子雯表示，胰島素阻抗和睡眠品質不佳之間存在著密切的雙向關係。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 7
「超級水果」藍莓護腦、穩血糖！醫揭「正確洗法」：別再泡鹽水
藍莓被稱為「超級水果」，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，藍莓含有花青素、多酚、膳食纖維、維生素C等，有助於維護心血管健康，改善血糖與胰島素敏感度等。不過清洗時要注意，不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，「清水沖洗加輕揉」最乾淨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
小薰爆拖欠牙醫14萬！「鄭人碩也被捲入」經紀人3點聲明回應
小薰爆拖欠牙醫14萬！「鄭人碩也被捲入」經紀人3點聲明回應EBC東森娛樂 ・ 6 小時前 ・ 5
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 353
恭喜陳晨威、啾啾登記結婚了！才宣布求婚成功 甜吻畫面曝光
中職「樂天桃猿」球星陳晨威昨日宣布向「中信兄弟」啦啦隊女神啾啾（Julia，林尹樂）求婚成功，今（10）日便前往戶政事務所登記結婚，進度飛快。雙方親友到場見證幸福時刻，更公開兩人親吻畫面，甜蜜氛圍滿溢。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 26
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？EBC東森新聞 ・ 4 小時前 ・ 4
是送分題還是送命題？「這檔」大量漲停後慘爆39萬殺量…股價慘挫半根 旺宏、力積電跟著崩
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（10）日台股加權指數收28,400.73點，漲218.13點，漲幅0.77%，觀察今日盤後個股成交量前五名，華邦電（2344）因近日股價...FTNN新聞網 ・ 46 分鐘前 ・ 發起對話
藍莓洗錯等於吃毒？ 醫示警「泡水洗」讓農藥滲入果肉
藍莓富含花青素等營養成分，具有多項健康功效，但清洗方式若不正確，可能導致農藥滲入果肉。劉博仁醫師提醒，藍莓不需浸泡清洗，也不應添加鹽、醋或小蘇打，最佳清洗方式是以清水沖洗並輕輕搓揉。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
超狂！青森7.5強震「豁命保護電視機」 日網：謝謝妳台灣
即時中心／陳治甬、林耿郁報導我國民眾瘋日旅不是新聞，最愛在東北地區過夜的海外旅客就是台灣人。昨（8）晚7.5強烈地震當下，就有我國民眾拍下在旅館中奮力攙扶電視的畫面。沒想到影片在日本SNS引發巨大回響，不少網友留言「台湾、ありがとう」致謝。民視 ・ 1 天前 ・ 268
南韓太扯！謬稱「中國台灣」竟又貿易刁難 外交部次長出面回應了
即時中心／高睿鴻報導迫於中國的壓力，國際社會時常傳出，有國家刻意、或不經意矮化台灣主權地位之情事。最近南韓推出的「電子入境卡（E-Arrival Card）」，就因系統將台灣標註為「中國台灣CHINA（TAIWAN）」，引發我國輿論譁然；後續更傳出，我國外交部已數次向韓方表達關切、要求更正，但目前卻仍不為所動。而針對外交部亞東太平洋司昨（9）日表態，「已全面重新檢視與韓政府的關係」，外交部次長陳明祺今（10）日也回應了。民視 ・ 7 小時前 ・ 253
WBC/美國隊再宣布4名球員入隊 3名50轟重砲齊聚
2026 年世界棒球經典賽將在明年 3 月開打，美國隊今日（10 日）再度公布四位大聯盟頂尖好手加入陣容，分別為費城費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）、洛杉磯道奇捕手史密斯（Will Smith）、巴爾的摩金鶯游擊手韓德森（Gunnar Henderson）以及密爾瓦基釀酒人二壘手圖榮（Brice Turang）。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 13
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 5
千萬別水洗生肉！醫示警：水柱助「1細菌」噴發 恐引發敗血症
許多人煮肉前習慣把生雞肉或豬肉拿到水龍頭下沖洗，希望把肉洗得「更乾淨」，但這其實暗藏風險。兒科醫師傑登指出，水柱一沖，反而會把附著在肉表面的沙門氏菌，變成細小的水霧四處噴散，最遠甚至能飛到九十公分外，讓整個廚房在不知不覺中成為細菌的擴散中心。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 71
綠營鐵票倉要變天？郭正亮：周春米恐因「這事」落選
前立委郭正亮針對2026年中南部選情提出分析，認為若國民黨立委柯志恩對上民進黨立委邱議瑩、國民黨立委謝龍介對上民進黨立委林俊憲，藍營在南二都都存在贏面，甚至屏東議長若整合成功，周春米都可能面臨落選危機。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 179