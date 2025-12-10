台灣動作障礙學會以畫筆描繪希望 病友創作 展現勇氣與共融力量 第一屆巴金森氏症全國繪畫比賽頒獎典禮暨記者會

隨著台灣邁入高齡與超高齡社會，巴金森與動作障礙疾病已成為越來越受到關注的重要議題。這類疾病不僅影響身體功能，也牽動病友在情緒、家庭關係與社會參與上的多重挑戰。為促進社會理解並看見病友的真實生命面貌，台灣動作障礙學會今年首次舉辦「第一屆全國藝文比賽—巴金森繪畫比賽」，並於今日舉行頒獎典禮，透過藝術創作展現病友面對生活的勇氣與韌性。

不只是醫療，更是陪伴——台灣動作障礙學會讓病友被看見

台灣動作障礙學會長期投入動作障礙疾病的教育推廣、臨床實務交流與病友支持。重視病友與家屬在日常生活中的心理支持與社會參與。台灣動作障礙學會理事長 葉篤學表示：「全國繪畫比賽的初衷，是希望讓病友透過藝術語言展現情感與生命故事，使社會能更理解他們的內在力量，同時，也希望透過精細的繪畫動作，協助病友在創作過程中進行手部靈活度與專注力的訓練。」

本屆比賽共吸引207件投稿作品，參賽者橫跨國小學童至成年病友及其家屬。作品主題豐富，從生活場景、家庭陪伴到自我重建皆有涵蓋。評審團也表示，本屆作品不僅情感真摯，在繪畫技巧、色彩運用與構圖表現上也令人驚豔。有的作品筆觸活潑，有的細膩沉穩，也有創作者以象徵意象呈現生命故事，展現出在藝術語言上的多元表現。評審意見指出：「作品以細膩的筆觸書寫自己的生命歷程，讓人深受感動。創作者對創作的熱愛與堅持，在畫面中表露無遺，構圖完整而真誠，讓觀者能感受到其中的觸動與韌性。」



透過這些作品呈現出的創意與感染力，使這場比賽不僅是一項競賽，也讓病友不再只是被照顧的對象，而是生活舞台上勇敢的主角，更是一扇讓大眾看見動作障礙族群藝術視角的窗口。

從照護到理解——醫療、家屬與病友的同行

醫療的核心始終不是單純的治療技術，而是「照顧整個人」，包含身體、情緒、生活與社會需求，每一面向都同樣重要。面對巴金森氏症等長期性疾病，護理團隊在照護上承擔著陪伴病友面對功能退化的挑戰、支持其維持情緒穩定與生活品質，以及協助家屬在照顧旅程中不感到孤單與無助的重要角色。

作為護理學院院長，蔡佩珊院長也分享護理學院多年來深耕社區的服務與研究，從健康促進、疾病陪伴到家庭支持，都與巴金森氏症病友的需求高度契合。正因為在社區中看見許多家庭的照護故事，再加上她自己的父親也是巴金森氏症患者，使她在面對病友與家屬時，格外能夠感同身受。透過第一線照護經驗，看見病友的堅持與努力，也更理解每個生命故事背後的韌性。因此特別肯定此次由學會推動的藝術陪伴理念，讓病友能以創作展現自我，也讓社會以更溫柔的方式理解疾病與陪伴的重要。



圖/本次繪畫比賽背後的重要推手齊聚記者會現場，包含活動主辦、評審團代表及協力單位，共同為病友創作精神加油，盼透過藝術讓社會更理解巴金森氏症。（從左至右廣東工業大學園林學院院長安庾心、台灣鬱金香動作障礙關懷協會理事長潘中道、台北醫學大學副校長蔡佩珊、台灣動作障礙學會理事長葉篤學、加利利國際生醫高級顧問盛寶嘉、台北藝術大學教授郭弘坤）

醫療不止於治療——巴金森氏症照護的新思維

巴金森氏症為慢性、進行性神經退化疾病，常見症狀包括手抖、動作遲緩與僵硬等。隨著醫療與復健技術的進步，病友能透過藥物、復能與多面向照護維持良好生活品質。

本次受訪病友代表李女士表示，近期她接受到北醫曾櫻枝副教授的走路治療課程，從走路姿勢矯正到專注力訓練，都讓她深刻體會到「專注」的重要。對於一般人來說，想到要做什麼便能直接行動，但對於巴金森氏症病友來說，每一個動作都必須拆解成步驟，並做好心理準備。「專注」不僅是心態上的提醒，更是一種有意識的訓練方法，透過心理與口頭的自我提示來維持身體的平衡和動作的穩定，也重新建立生活中的掌控感。

這樣的經歷也呼應了台灣動作障礙學會近年推動的「整合式照護」理念，強調從臨床醫療延伸至心理、情緒支持與生活陪伴的重要性。而藝術創作更是其中之一，繪畫活動有助於改善患者的手部精細動作、訓練認知功能，並提供表達自我與抒發情緒的重要管道，使照護歷程從「臨床治療」走向「生活陪伴與自我重建」。



圖/圖說：台灣動作障礙學會舉辦第一屆全國巴金森繪畫比賽，旨在推廣社會對巴金森氏症的理解，將這份理解變成力量，陪伴更多家庭同行。（從左至右台北醫學大學副校長蔡佩珊、代表病友李碧琴、台灣動作障礙學會理事長葉篤學、代表家屬鄭聲明）

從創作到照護——病友共繪勇氣與希望，展現多元面貌

本次全國繪畫比賽除了以藝術呈現病友的生命力，也讓大眾更具體看見巴金森氏症在日常生活中的挑戰。受訪家屬代表鄭先生分享，他與太太在疾病的不同階段中必須不斷適應，包括面對症狀波動、行動力變化與生活調整。他強調，理解疾病、與醫療團隊保持良好溝通並建立支持系統，是陪伴病友維持生活品質的重要關鍵。

台灣動作障礙學會表示，這類真實經驗與病友的創作精神相互呼應——無論是透過畫筆表達自我，或在家庭與社區支持中尋找節奏，皆展現了巴金森氏症病友與照護者共同面對疾病的韌性。藉由作品展示與故事分享，活動希望提升社會對病程與照護需求的理解，並促進醫療、家庭及社區之間更緊密的合作。

展望未來，台灣動作障礙學會將持續推動病友支持服務、照護教育與社區共融倡議，期盼透過「藝術 × 照護 × 社會共融」的方式，建立更友善的支持環境，讓病友能在社會的理解與陪伴中持續前行。



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為台灣動作障礙學會以畫筆描繪希望 病友創作 展現勇氣與共融力量 第一屆巴金森氏症全國繪畫比賽頒獎典禮暨記者會