台灣動畫創作者基地邁入第4年 2026年1月秀成果

（中央社記者王寶兒台北12日電）台灣當代文化實驗場（C-LAB）2022年啟用台灣動畫創作者基地，銜接業界導師資源，陸續孵育多組動畫新秀前進國際，預計2026年1月時將打開基地大門，向民眾分享業者進駐成果。

國家實驗研究院國家高速網路與計算中心、社團法人動畫特效協會、台灣角色品牌授權協會等，均是台灣動畫創作者基地進駐單位。C-LAB執行長謝翠玉今天表示，基地除了發揮群聚效益，更重要的任務是培育團隊與累積台灣原創IP，3年多以來透過2個計畫至少扶植輔導50個前期動畫IP。

廣告 廣告

其中一項計畫是動畫創作者基地與動畫特效協會合作的「動畫新秀孵育計畫」，動畫創作者基地今天發表第3屆成果，此計畫首屆作品「MOLA MOLA ART 宇弘與翻車魚」接連入選安錫國際動畫市場與「動畫 10X10」輔導計畫。

第2屆作品「滴滴向前衝」則入選小公視與韓國 Campfire Aniworks、SAMG合作的「All Star 學齡前動畫共同開發計畫」，首次展開國際共製，未來發展備受期待。

今年「動畫新秀孵育計畫」，媒合7組動畫新秀團隊與7間動畫公司合作，讓新秀分別進入動畫公司實習或進駐到基地接受業師指導，完成作品包括「死亡聖母」、「超困擾搜查線」、「人造之子」、「龍與虎」、「沸點？°C」、「今日上映」、「自畫像」，形式橫跨2D、3D、逐格動畫等。

文化部影視及流行音樂產業局副局長呂美莉表示，文化部今年首次推出專屬動畫的製作輔導計畫，可銜接動畫基地的新秀孵育計畫持續往下發展，未來將協助學生團隊成為職業隊，並推動職業隊走向國際，打造更具競爭力的台灣動畫產業。

C-LAB預告，動畫創作者基地將邁入啟用第4年，預計將於2026年1月24日、25日舉辦3年成果活動，由15個進駐單位帶來作品放映、講座交流、靜態展覽與動畫人二手市集。（編輯：管中維）1141212